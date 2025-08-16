No saben perder: Afición de Indios agredió a Algodoneros tras derrota de anoche

Ciudad Juárez.- La afición de los Indios de Indios de Ciudad Juárez acaparó la atención de beisbol estatal durante la noche de anoche por todas las razones incorrectas tras perder el sexto juego de la serie semifinal ante los Algodoneros de Delicias en el Estadio Juárez.

Esto mismo pues los partidarios del equipo aborigen (Que eran mayoría) agredieron al cinco veces monarca de la Liga Estatal una vez terminado el encuentro. El altercado tuvo lugar después del último out, cuando la novena naranja se acercó a la raya de la tercera base para saludar a su porra y afición.

Sin embargo, fueron recibidos por latas de cerveza y vasos usados como proyectiles. Uno de los envases inclusive golpeó a un elemento de la Tercera Zona. Ante la reprobable conducta, el staff y los toleteros delicienses optaron por pedirle calma al graderío sin dejar de agradecerle a los suyos. Cabe señalar, que la agresión no cesó del todo hasta que el cuadro visitante se internó en su dugout.

Llama poderosamente la atención el hecho de que el accionar por parte de quienes pagaron su boleto fue rechazado y criticado fuertemente por los propios aficionados de los Indios en redes sociales y al interior del coloso de la Avenida Sanders.

“Como juarense, es lamentable ver el comportamiento final de una pequeña parte de la pseudoafición de Indios. Agredieron a la visita y aventaron latas a Delicias. El beisbol debe ser un ambiente familiar y para disfrutar, independientemente de si se gana o se pierde”, expresó un aficionado en las redes sociales de la Primera Zona a través de Facebook.

Hasta el momento, ni la Liga Estatal de Beisbol, ni los dos equipos involucrados han emitido comentarios al respecto del incidente.