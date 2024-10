No sabemos qué pasa: Dieter Villalpando por mal paso de Bravos

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Juárez sufrieron un duro golpe tras perder 4-0 ante Cruz Azul a media semana, ahora deberán darle la vuelta para recibir este domingo al Atlético de San Luis en actividad de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2024, y previo a este duelo habló unex jugador de los potosinos, Dieter Villalpando.

"Fue un golpe duro para nosotros después de venir demostrando lo que veníamos haciendo, contra León al final lastimosamente se nos van los puntos que podíamos alcanzar y sabíamos que Cruz Azul era un rival muy complicado, lo habíamos estudiado, pero con toda sinceridad nos pasaron por encima y lo hizo la mayor parte del torneo porque está muy bien trabajado por Anselmi. Ese partido es el que más hemos sufrido. San Luis viene bien, sabemos que no es tan bueno de visita y tenemos que aprovechar para sumar los mayores puntos posibles", dijo.

Cuestionado sobre la irregularidad de los fronterizos, ya que venían de dos triunfos y ahora tienen dos derrotas seguidas, el mediocampista no encontró respuesta a la situación que viven.

"Me hago la misma pregunta, es increíble los partidos que dejamos ir, no aprendemos de los errores porque nos han costado desde la temporada pasada. Me hago la misma pregunta, no sé qué pasa y debemos aprender porque cada partido es el mismo error, si no es un jugador es otro y me incluyo, pero sí tenemos que aprender, no sé en qué debemos trabajar, seguramente el 'Profe' tendrá su análisis y sabrá en qué nos equivocamos porque son mínimos detalles, a veces jugamos muy bien y a veces somos un equipo muy distinto", detalló.

Villalpando fue sincero también en el rendimiento personal que ha tenido, ya que cuando llegó al FC Juárez estaba llamado a ser uno de los elementos clave por su calidad.

"No sé qué me falta, sé a lo que te refieres y no he estado a la altura para lo que me trajeron", concluyó.

Bravos tiene solo 10 puntos y están en la posición 16 de la tabla general, muy lejos de puestos de play-in, y su siguiente prueba será el Atlético de San Luis este domingo 27 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez.