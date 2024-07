No podemos bajar la guardia: Vidal Sotelo

Ciudad Juárez- Tras haberse sacado la espina apuntándose su primera victoria de la campaña el fin de semana pasado, el primero en la rotación de los Indios Vidal Sotelo, dejó claro que la novena del penacho no puede bajar la guardia en la segunda mitad de la campaña.

Lo anterior tras salir bien plantado sobre la loma ante los Soles de Ojinaga en el primero de la serie el pasado jueves y en lo que a la postre terminaría siendo el primero de dos nocauts para los del astro rey por pizarra de 12 a 2.

"Son seis juegos seguidos con victoria después de que empezamos con el pie izquierdo la primera mitad. No hemos perdido en esta segunda mitad que apenas va empezando. Que no quiere decir nada la verdad, tenemos que seguir trabajando y no podemos bajar la guardia, estamos donde queríamos estar, no nos queda más que mantenernos hasta septiembre", expresó el zurdo.