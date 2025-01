No nos alcanza: 'Tano' Ortiz tras caer contra Bravos

Ciudad Juárez.- Metidos en un arranque por demás catastrófico y tras haber caído como visitantes ante los Bravos de Ciudad Juárez, el entrenador de los Santos de la Comarca Lagunera, Fernando “Tano” Ortiz, se limitó a decir que a sus comandados no les alcanza el futbol para sacar los resultados.

Esto tras un partido en el Olímpico Benito Juárez donde el cuadro guerrero mostró muy pero muy poco en la ofensiva y la única chance clara que tuvieron con Stephano Medina la mandaron por un costado pese a tener el arco vacío.

“A nadie le gusta perder, eso está claro. Llevamos cuatro derrotas consecutivas de las cuales algunas no merecimos perder. El equipo juega bien a mi manera de verlo, pero no nos alcanza. Esa es la realidad. No nos alcanza, esperemos poder encontrarle la vuelta", expresó Ortiz.