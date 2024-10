No me voy a bajar del barco: Nacho Ambriz en plena crisis de Santos

Torreón, Coahuila- Tras caer contra los Bravos de Ciudad Juárez y ya ocupando el último puesto de la tabla general, Ignacio Ambriz, director técnico de Santos Laguna, dejó claro que no piensa “bajarse del barco” ni dejar el cargo en lo que queda de torneo.

Esto después de que sus comandados perdieran ante la escuadra fronteriza jugando un muy mal segundo tiempo en donde los caballos les hicieron la vida de cuadritos a balón parado y les causaron todo tipo de estragos jugando desde las bandas.

"No estamos bien, no estamos nada bien. Somos último lugar y si eso no nos puede hacer reaccionar, pues entonces no estamos conscientes de la situación que está pasando. Es muy difícil poder decirle algo a la afición. La situación no es nada agradable, en el vestuario no estamos bien, la gente está dolida, yo también. En estas circunstancias lo más sencillo es tirarse del barco y dejar que los demás se las arreglen solos, nunca he sido así, no lo hice antes y hoy menos lo voy a hacer", señaló el estratega.