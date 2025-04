No me comparo con nadie, mucho menos con Messi: Lamine Yamal

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Barcelona, España.- El pavor que Lamine Yamal provoca en los defensores cuando recibe el balón en el flanco derecho del Barcelona ha inevitablemente evocado comparaciones con el Lionel Messi de cabello alborotado.

Ahora, la estrella de 17 años del Barcelona se enfrentará a uno de los pocos equipos contra los que Messi nunca pudo marcar cuando el Inter de Milán visite el miércoles en la ida de su semifinal de la Liga de Campeones.

Que conste que Yamal no quiere tener nada que ver con esa discusión de ser la versión 2.0 de Messi. Tampoco cree que el Inter tenía descifrado a Messi, aunque ciertamente le gustaría marcar contra el equipo italiano y ayudar al Barcelona a alcanzar su primera final europea en una década.

“No me comparo con él, no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi. Él es el mejor del mundo”, dijo Yamal el martes en las instalaciones de entrenamiento del Barcelona durante su primera conferencia de prensa con el club, en una de sus semanas más importantes como jugador. "Eso se lo dejo a vosotros. Nosotros pensamos en ser mejor que uno mismo al día siguiente”.

”¿Que no le ha marcado al Inter? Ha marcado tantos goles a tantos equipos que debe ser el único. Ojalá que yo marque”, expresó Yamal sobre el otrora astro argentino del Barcelona que una vez lo sostuvo en sus brazos cuando era un bebé.

Luciendo su nuevo peinado rubio teñido, el adolescente que ha emergido como posiblemente el mejor talento joven en el fútbol mundial dijo que nada más estaba enfocado en tratar de ayudar a su equipo en su búsqueda de un triplete de títulos.