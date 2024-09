No hay razón para no regresar con Diablos: Trevor Bauer

Todavía sin cumplir una semana como campeón de la Liga Mexicana de Beisbol, Trevor Bauer no parece ponerle peros a la posibilidad de regresar el próximo año a la liga veraniega con los Diablos Rojos del México.

Lo anterior después de que el ex ligamayorista cerrara la temporada como el lanzador más dominante de la carpa nacional con una efectividad de carreras limpias de 2.48, un WHIP minúsculo de 1.04 y la cuantiosa cantidad de 120 ponches.

“No me he sentado a pensarlo, pero no hay razón para que yo no regrese con los Diablos. No hay nada que me disgustara de toda la experiencia, la organización, el equipo, los fanáticos, todo fue increíble. No hay razón para no regresar, pero quiero ver que voy a hace el próximo año y eso no he tenido tiempo de pensarlo”, dijo el pelotero en entrevista.

Cabe recordar que el diestro de California ya había pasado por la Liga Nipona de Beisbol Profesional antes de llegar a suelo nacional. De igual forma, ya había sido seleccionado como refuerzo para lo Naranjeros de Hermosillo de cara a la Liga Mexicana del Pacífico que inicia en octubre antes del Juego de Estrellas de la LMB, cosa con la que la estrella mustia había acordado en un principio, pero de la que no ha vuelto a hablar.

“Yo no sé exactamente donde pondría el título de Diablos en cuanto a importancia con todo lo demás que he ganado, pero seguramente tiene que estar entre los más importantes, simplemente por que fueron los playoffs y la serie se campeonato más atípicas que he jugado. Al final la solución fue jugar como habíamos jugado toda la temporada por que fuimos un equipazo, no teníamos por que jugar diferente”, remató Bauer.