No estamos para competir de igual a igual: Martín Varini tras derrota vs Toluca

Ciudad Juárez.- En su regreso de la Leagues Cup y después de caer en propia casa ante los Diablos Rojos del Toluca, Martín Varini, estratega de los Bravos de Ciudad Juárez fue directo y conciso al señalar que sus comandados no están al nivel que se requiere para competirle a equipos como el vigente campeón del futbol mexicano.

Esto mismo después de un partido en el que Juárez mostró muy pocas variantes ofensivas y no pudo generar un solo tiro al arco en 90 minutos ante el equipo “B” de los mexiquenses.

“América Tigres y Toluca son equipos a los que tenemos que jugarles mejor. Son equipos que con un mínimo error te hacen un gol y luego tienes que remontar y batallar. Hay momentos donde puedes competir y dominar el trámite del partido, pero obviamente no nos alcanza. Tenemos claro que hoy no estamos preparados para competirle de igual a igual a un equipo como Toluca”, señaló el uruguayo.

Con apenas dos puntos en la cuenta y a la espera de viajar a Guadalajara para enfrentar a las Chivas el próximo sábado, Varini marcó como uno de los principales errores de los fronterizos la falta de precisión para llevar el trámite del partido.

“Fue bastante claro, tuvimos muchas ventajas que no pudimos aprovechar, no estuvimos finos en ningún momento y no pudimos aprovechar. Se hace difícil cuando las jugadas individuales no salen. Pero para mí está muy claro, hay que confiar en este equipo. Hemos tenido derrotas más dolorosas que esta, pero nos hemos repuesto. Sabemos los rivales contra los que hemos jugado y que ya no los vamos a ver en lo que queda de torneo”, añadió Varini.

Con la cuarta semana de liga terminada, los caballos ocupan el penúltimo puesto de la tabla general, solo superando a los Gallos Blancos del Querétaro que no tienen unidades.