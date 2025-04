No encajo con mi carro: Lando Norris tras GP de Bahrein

Foto: Associated Press

Lando Norris puede que siga en la cima de la clasificación de F1, pero siente que no está conduciendo "ni de cerca" de su mejor nivel y no puede entender por qué.

Después de quedar tercero el domingo en el Gran Premio de Bahrein —que ganó su compañero de McLaren, Oscar Piastri— Norris expresó que se sentía mucho más confiado el año pasado, cuando perdió el título de pilotos ante Max Verstappen de Red Bull.

“Estoy seguro de que tengo todo lo que necesito y tengo lo que se requiere”, indicó Norris. "No tengo dudas de eso, de que soy lo suficientemente bueno, pero algo simplemente no está encajando conmigo en el coche".

Norris, quien salió desde la sexta posición en la carrera del domingo, vio a Piastri acercarse a solo tres puntos de él en la clasificación.

"En cuanto no te conectas con el coche, entonces vas a tener problemas, y eso es lo que tengo en este momento", comentó Norris.

Aunque todavía está en la cima y ganó el primer Gran Premio de la temporada en Australia el mes pasado, Norris manifestó que no se ha sentido cómodo todo el año con el coche de McLaren, considerado ampliamente como el más rápido en la parrilla.

El año pasado, "conocía cada curva, todo lo que iba a pasar con el coche, cómo iba a suceder. Me sentía en control del coche. Este año no podría haberme sentido más opuesto hasta ahora", dijo Norris.

"Incluso en Australia gané la carrera, pero nunca me sentí cómodo, nunca me sentí confiado. El coche era simplemente increíble y eso me está ayudando a salir de muchos problemas en este momento, pero estoy muy lejos de la capacidad que tengo, lo cual duele decir".

Norris y Piastri se combinaron para ayudar a McLaren a ganar el título de constructores en 2024, el primero del equipo desde 1998.