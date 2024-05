Niega Brian Rodríguez acusaciones de abuso

El delantero uruguayo Brian Rodríguez, quien milita en el América, negó el martes las versiones de prensa según las cuales está acusado de agredir sexualmente a una mujer mexicana.

Rodríguez, de 24 años, se ausentó de los festejos del campeonato que conquistó con las Águilas el domingo, pero dijo que fue porque viajó a Uruguay para concentrarse con la selección de su país que jugará en la Copa América.

“Quiero informar que los hechos en los que me involucran en México son totalmente falsos”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram. “Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona que no está alineada con mis valores”.

De acuerdo con el diario Récord, una mujer presentó una denuncia el pasado 23 de mayo en la fiscalía general de justicia de Ciudad de México. Hasta ahora no se ha judicializado el caso y no existe todavía una orden de arresto en su contra.

“Mi abogado está trabajando para esclarecer la situación y proteger mis derechos”, agregó el jugador.

Hasta ahora ni el club América, ni la Liga MX han dado una postura sobre el presunto delito.

Rodríguez arribó al América en el Apertura 2022 procedente del LAFC de la MLS. En los cuatro torneos que ha jugado con América, ha sido suplente, incluyendo el actual Clausura donde fue titular en 13 encuentros del calendario regular.