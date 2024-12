Niega Guardiola conflicto con De Bruyne en medio del desplome del City

Foto: Associated Press

Manchester.- El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, negó tener un “problema personal” con Kevin De Bruyne e insistió el martes en que la ausencia del mediocampista en las últimas semanas se debió a problemas de forma física.

City suma siete encuentros consecutivos sin ganar en todas las competiciones —su peor racha bajo el mando de Guardiola— y De Bruyne solo ha participado como suplente en los últimos cinco de esos encuentros tras recuperarse de una lesión pélvica.

El mediocampista belga se lesionó durante el partido de la Liga de Campeones del City contra el Inter de Milán el 18 de septiembre y no ha sido titular desde entonces.

Varios comentaristas prominentes, incluido el exdefensa del City y embajador del club Micah Richards, cuestionaron el porqué De Bruyne no ha sido titular en medio del dramático bajón de los campeones defensores de la liga inglesa. Richards dijo en el podcast “The Rest is Football” que parecía “que hay algún tipo de ruptura entre De Bruyne y Guardiola".

Guardiola respondió en la conferencia de prensa antes del partido de la Liga Premier del miércoles contra Nottingham Forest, diciendo: “La gente dice que tengo un problema con Kevin. ¿Creen que me gusta jugar sin Kevin? No, ¿Creen que no quiero que Kevin juegue?

"El tipo que tiene más talento en el último tercio del campo — ¿no lo quiero? ¿Tengo un problema personal con él después de nueve años juntos? Él ha traído los mayores éxitos a este club, pero estuvo lesionado cinco meses (la temporada pasada) y dos meses (este año). Tiene 33 años. Necesita tiempo para encontrar su mejor forma, como la temporada pasada, paso a paso. Intentará hacerlo y sentirse mejor. Estoy desesperado por tener su mejor versión”.

Tanto el jugador como Guardiola han hablado desde entonces del dolor que De Bruyne sintió después de su lesión contra el Inter y la necesidad de reincorporarlo gradualmente a la acción.

De Bruyne está en el último año de su contrato.

“Me encantaría tener al Kevin en su mejor momento, a los 26 o 27 años. A él también le encantaría — pero ya no tiene 26 o 27 años”, dijo Guardiola.

“Ha tenido lesiones en el pasado, importantes y prolongadas. Es un tipo que necesita estar físicamente en forma para su espacio y energía. ¿Creen que me estoy quejando? Es normal, es la naturaleza. Ha jugado en 10 o 11 temporadas muchos partidos y sé que está desesperado por ayudarnos. Muestra destellos de brillantez que solo él puede tener”.