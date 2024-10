Ni San Judas ayudó: Bravos cae derrotado ante San Luis

Ciudad Juárez- Los Bravos de Ciudad Juárez no pudieron con el Atlético San Luis la noche de este domingo, fracasando en su intento por remontar y cayendo como locales por marcador de 4-2.

Pan se muerto…

Hacía un calor hijo de su tal por cual, como si no fuera otoño. La grada pintaba pelona y el respetable dejaba bien clara su ausencia después de la goleada: así arrancaban las hostilidades en los Bravos de Ciudad Juárez y el Atlético San Luis.

El marcador en ceros duró exactamente un minuto con 34 segundos. Justo ahí Sebastién Salles-Lamonge remató el centro de Ricardo Chávez para el 1-0. Acto seguido, apenas segundos más tarde, el mismo francés casi hace una calca para el segundo tanto.

Al minuto 10 Juárez todavía no hacía nada. Guillermo Castillo (que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos), no se encontraba en el medio campo y toda intención ofensiva se moría en Óscar Estupiñán.

Jugaban más para atrás que para enfrente, se las ingeniaban para que el cuadro tunero los marcara incluso intentado recular rumbo a propio puerta. Salles-Lamonge seguía en lo suyo, armando todo un caos en el tercio de atrás de los fronterizos.

A eso del minuto 20 ya le daban la pelota al "Puma" Rodríguez, como para que intentara hacer algo. No obstante, recibía solo y perdía la de gajos casi al instante. No pasaba nada con Bravos, nada de nada.

Cumplíamos la media hora y la localía no registraba un solo tiro al arco. La grada bostezaba y ni el sol quería ver el encuentro por qué ya se había mandado meter.

Cinco minutos pasada la marca de los 30 Benny Díaz también se equivocaba y le agarraba un pie al francés, le marcaban penal en contra, clarísimo. Salles-Lamongue cobraba al medio y se mandaba hacer el segundo de la noche. 2-0.

Ya en la reposición, la defensa volvía a hacer de las suyas (Es decir, no hacía nada), Carlos Salcedo y Manríquez se quedaban parados. Mateo Klimowicz entraba solo para el 0-3.

Diez minutos más tarde Dios mostraba su misericordia y se apodaba de los cinco presentes en el estadio. No íbamos al descanso con la visita tres arriba.

El cuadro fronterizo salía con rumbo a la regadera abucheado por la que se supone es su propia gente.

Dónde está San Judas para voltearlo

Arrancábamos la segunda mitad con el mismo aturdimiento, la misma pasguatez, la misma inoperancia. El entarimado coreaba los pases vístanles y Barbieri no le movía nada desde el banquillo.

Ajustaban el asunto cerca de la hora. Aitor García reemplazaba a Dieter Villalpando que había entrado cojo mentalmente, porque a todas les pegó con la pierna de palo.

Por azares del destino y por amontonar gente para enfrente Óscar Estupiñán hacia el de la honra para el 1-3.

De ahí en más los fronterizos parecían conformarse como si tuvieran ventaja. Se volvieron a tirar para atrás, volvieron a ceder la iniciativa y Haret Ortega que venía recién entrada ya batallaba con la conducción de balón.

A eso del 67 Óscar Estupiñán tuvo dos. Dos que terminaron por rebotar en las manos de Andrés Sánchez. Este último tenía que interrumpir lo que hasta entonces era una noche libre.

Con el tiempo encima y al 75 Óscar Estupiñán reaccionaba gracias a un buen pase y a una buena contra. El colombiano hacía el 2-3. La grada mágicamente volvía a creer y el partido que estaba muerto resultaba que estaba vivo.

Con todo y el marcador apretado los tunearos seguían siendo dominadores de la posesión al minuto 80. Se acaban el tiempo, para empatar y parar que San Judas Tadeo hiciera el milagrito.

Tres minutos más tarde se moría la fe y perecían las esperanzas. Tan Phillipe daba una pelota en el borde del área y se aprovechaba de unos verdes que se quedaban reclamando una falta inexistente para meter el cuarto de la noche. 2-4 favor los del perro Schnauzer.

El gato Ortiz dejaba correr tantito más de los 90 pero a fin de cuentas hacía sonar el silbato para finiquitar la derrota de Juárez. San Judas no pudo hacer el favor.