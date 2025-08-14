Ni le busque: Se agotan boletos para sexto juego entre Indios y Delicias

Ciudad Juárez.- Los Indios de Ciudad Juárez dieron a conocer que las 15 mil localidades para el sexto juego de la serie semifinal contra los Algodoneros de Delicias quedaron agotados.

Esto mismo después de varios días de venta anticipada para quienes cuentan con el abono de la Indio Card y la venta general de este mismo jueves.

El Estadio Juárez quedará entonces lleno en su totalidad para el duelo que verá a Damián Mendoza volver a tomar la loma en el último intento de los aborígenes por acabar la serie temprano.

De acuerdo con la novene de la Primera Zona, las puertas del coloso de la Avenida Sanders se abrirán mañana en punto de las 5:30 de la tarde para el encuentro que está pactado a las 7:30.