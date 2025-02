Neymar firma con Santos

Santos.- Entre lágrimas, Neymar fue recibido este viernes en el club de su infancia por miles de aficionados de Santos y por un concierto en el estadio local con un letrero que retrató el momento: “El príncipe ha vuelto”.

El delantero de 32 años firmó a su llegada un contrato por seis meses, y dijo que éste podría extenderse.

Más tarde, Neymar admitió que su regreso obedecía también a que se sintió descontento en el club saudí Al-Hilal al inicio de este año, ante los problemas para jugar. Aseveró que estaría listo para jugar por Santos al menos 30 minutos en un encuentro previsto para el sábado si es que los dirigentes del fútbol dan el visto bueno.

Unos 20.000 aficionados fervorosos del Santos llenaron el estadio Vila Belmiro, en las afueras de Sao Paulo para festejar el retorno de su ídolo.

Su arribo, en medio de fuegos artificiales, coronó una fiesta de tres horas, en la que participaron también cantantes locales.

“Estoy muy contento. Vivimos momentos grandiosos acá. Hay todavía mucho por venir”, dijo Neymar sobre la cancha.

Luego, Neymar dijo en una conferencia de prensa que él y su familia se habían adaptado bien a Arabia Saudí. Sin embargo, reconoció que su falta de juego desde noviembre tras una lesión del ligamento cruzado anterior incidió en su decisión de mudarse.

“Algunas decisiones no dependen de la lógica del fútbol”, comentó. “Comencé a ponerme triste en los entrenamientos (en Al-Hilal) y eso no era bueno para mi mente. Así que surgió la oportunidad de volver y no me lo pensé dos veces. Desde el primer día decidí que quería regresar. Se lo dije a mi padre (y agente) y todo funcionó”.

El delantero firmó el contrato a su llegada, y dijo que es “muy pronto para hablar” de una extensión hasta el Mundial de 2026, que, según comentó, será el último en su carrera. Añadió que su retorno es un “rescate” para su propia alma futbolística.

“Santos me dio la oportunidad de volver. Renuncié a muchas cosas para estar aquí. Fue un matrimonio perfecto en un momento inimaginable para ambas partes. Pero ocurrió”, dijo Neymar. “Tenemos un contrato de seis meses que obviamente puede extenderse. Hace dos semanas no hubiera pensado siquiera que estaría aquí”.

Neymar recalcó también que tiene “una cosa más por ganar, una misión que será la última”.

“Voy por esa Copa del Mundo de cualquier modo posible. Tengo goles”, dijo el máximo artillero en la historia de la selección brasileña, con 79 dianas en 125 duelos.

Poco antes de llegar al estadio, saludó a sus futuros compañeros y ejecutivos del club en el campo de entrenamiento del Santos.

El jet privado de Neymar aterrizó en Sao Paulo procedente de Arabia Saudí por la mañana, pero el crack solicitó unas horas de descanso antes de ser trasladado a Santos en helicóptero.

Los medios brasileños informaron que Neymar firmó un contrato de apenas un semestre con Santos, ya que tiene como objetivo recargar energías en Brasil antes de la Copa del Mundo de 2026.

Los afiches de “El príncipe ha vuelto” se vendían por 10 reales (1,50 dólares) en los alrededores del Estadio Vila Belmiro de 20.000 asientos, que se encuentra en las afueras de la metrópolis de Sao Paulo.

Un grafiti inspirado en inteligencia artificial fuera del estadio mostraba a Neymar luciendo más maduro y con una corona en la cabeza —no es poca cosa en una ciudad donde Pelé fue rey durante décadas hasta que falleció en diciembre de 2022 a los 82 años.

“Esto es enorme para Santos, tanto para el club como para la ciudad”, dijo el artista de grafiti E.

Un video difundido por Santos en las redes sociales mostró a Neymar sin usar el número 11 que fue suyo durante su primera etapa de 2009 a 2013. Llevará el número 10 de Pelé.

“Será un honor vestir esta camiseta sagrada”, dijo Neymar en el video.

El club saudí Al Hilal rescindió el contrato de Neymar de mutuo acuerdo esta semana, con seis meses de anticipación, después de jugar apenas siete partidos y no marcar goles desde septiembre de 2023. Una lesión en la rodilla lo mantuvo fuera de las canchas durante un año hasta octubre.

Neymar también dejó el Barcelona y el Paris Saint-Germain entre críticas, aunque conquistó trofeos y anotó goles al por mayor. El jueves, dijo que espera recibir cariño en su casa.

En un video aparecieron excompañeros de equipo para felicitar a Neymar por el regreso, incluidos Luis Suárez, Gianluigi Buffon, Andrés Iniesta y Rodrygo.

Neymar jugó 225 partidos para Santos en su primera etapa. Marcó 138 goles, muchos de ellos clave para ganar seis títulos con el gigante brasileño, entre ellos la Copa Libertadores. Pero el club descendió en 2023 y regresó a la primera división apenas el año pasado.

“Para nosotros, el regreso de Neymar es un renacimiento”, dijo Víctor Hugo Arantes, de 45 años, productor de eventos en Santos. “No lo esperábamos. Neymar podría jugar en cualquier otro lugar, tiene el nivel para estar en las mejores ligas. Creo que su corazón habló más fuerte”.

Neymar fue el jugador más caro en la historia del fútbol en 2017, cuando fue transferido del Barcelona al PSG por 222 millones de euros (entonces 262 millones de dólares). Fue vendido a Al Hilal en 2023 por 90 millones de euros (94 millones de dólares).

No ha jugado desde noviembre, pero los aficionados de Santos esperan verlo en el campo tan pronto como sea posible, incluso para el campeonato estatal de Sao Paulo la próxima semana, que es considerado como una pretemporada por muchos clubes locales. La liga brasileña se disputa de abril a diciembre.

Anderson Souza, de 43 años, vive en Santos y no es seguidor del club. Pero es uno de los que creen que Neymar pondrá a la ciudad de nuevo en el mapa después de tiempos difíciles.

“Pelé murió, el equipo descendió, hubo mucha tristeza. Espero que esté trayendo algo de energía de vuelta, la gente lo necesita”, dijo Souza. “Pero necesita saber que la gente querrá que rinda, que se esfuerce por ellos, que esté en su mejor forma. Los aficionados de Santos lo aman, pero no son tontos”.

Neymar dijo que los aficionados como Souza no deben preocuparse.

“No estoy aquí para pasear. No vine a sentarme en un sofá de mi casa”, indicó. “Vine por mi felicidad como futbolista y para ayudar a Santos”.