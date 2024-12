NBA multa al entrenador de los Celtics por comentarios a los árbitros

Foto: Associated Press

Nueva York.- Los saludos navideños de Joe Mazzulla resultaron costosos.

La NBA multó al entrenador de los Celtics de Boston con 35 mil dólares este sábado “por perseguir agresivamente y dirigir lenguaje inapropiado hacia un oficial de partido” al final de la derrota de su equipo el jueves contra los Bulls de Chicago.

El arrebato de Mazzulla ocurrió después de que Boston fue sancionado con tres faltas técnicas —él recibió una, Jaylen Brown otra y Jayson Tatum otra— en el último cuarto del descalabro por 117-108. Al terminar el juego, Mazzulla pareció tener algunas palabras enojadas para el árbitro Justin Van Duyne.

Mazzulla dijo más tarde que solo estaba tratando de extender el espíritu navideño al equipo de árbitros.

“Simplemente no los había visto en mucho tiempo, así que solo un feliz Navidad, felices fiestas, no estaba seguro de si los vería antes de las vacaciones”, explicó Mazzulla en su conferencia de prensa posterior al juego. “Simplemente no puedo dejar pasar un momento sin desearles lo mejor a ellos y a sus familias”.

El video del intercambio no parece indicar que estuviera ofreciendo buenos deseos.

El jefe de equipo Tony Brothers dijo después del juego que Brown recibió su técnica por cuestionar la integridad de un oficial. Tatum recibió la suya por “una acción manifiesta hacia un oficial”, dijo Brothers.

Brown dijo que Van Duyne le llamó una técnica sin razón y que Mazzulla “no dijo nada” que hubiera merecido una técnica.

“No puedes amenazar a los chicos con una falta técnica”, dijo Brown.