Natación: Summer McIntosh rompe dos récords mundiales en tres días

Foto: Associated Press

Victoria, Canadá- La adolescente canadiense Summer McIntosh estableció su segundo récord mundial en tres días en las pruebas de natación de Canadá el lunes por la noche.

McIntosh nadó los 200 metros combinados individuales en 2:05.07, rompiendo el récord anterior de 2:06.12 establecido por la gran húngara Katinka Hosszu en 2015.

"He estado tocando la puerta con este. Solo he intentado ir poco a poco, poco a poco. Finalmente hacerlo, es como, wow, finalmente lo he logrado", expresó McIntosh.

La joven de 18 años, originaria de Toronto, ya había roto la mejor marca mundial en los 400 metros libres el sábado, completando la carrera en 3:54.18, reduciendo más de un segundo el antiguo récord de 3:55.38 establecido por Ariarne Titmus de Australia.

McIntosh rompió su propio récord canadiense en los 800 metros libres el domingo, cuando su tiempo de 8:05.07 estuvo a solo 0,95 segundos del récord mundial establecido por Katie Ledecky en mayo.

"Realmente estoy tratando de tomarlo una carrera a la vez. Realmente como que navegando las eliminatorias y luego llegando a cada final súper concentrada y enfocada", comentó McIntosh.

McIntosh ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París el año pasado, ganando sus tres eventos individuales de los 400 y 200 combinados individuales y los 200 mariposa. También ganó plata en los 400 libres.