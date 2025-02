Nascar atrae estrellas al Daytona 500, la ‘Gran Carrera Americana’

Foto: Associated Press

Florida.- Es el turno de Nascar de presentar su versión del Super Bowl y el Daytona 500 está esforzándose por igualar la expectativa. “La Gran Carrera Americana” contará con la presencia del Capitán América, tal vez incluso del presidente Donald Trump.

“Creo que tener a un presidente en funciones que venga y sea parte de uno de nuestros días más importantes del año es especial”, afirmó Chase Elliott, el piloto más popular de Nascar. “Sin duda atrae muchas miradas y una perspectiva diferente sobre lo que hacemos aquí para esta carrera.”

El grupo de competidores está repleto de estrellas, incluyendo a Helio Castroneves, cuatro veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis. Un ex campeón de “Dancing with the Stars” que hará su debut en Nascar el domingo a los 49 años utilizó una controversial nueva “regla de piloto élite” para entrar como el 41er piloto, lo que convierte a Daytona 500 en la carrera más grande en una década.

Castroneves atrajo a una multitud el viernes en el puesto de concesiones de Wendy’s dentro del Daytona International Speedway; el brasileño es patrocinado por la cadena de hamburguesas y vistió un traje de fuego que se asemeja a un chef.

“Esto es una gran exposición. Esta es una de las carreras más grandes del mundo. Quieres tener la mayor exposición posible”, dijo Castroneves.

Se une al siete veces campeón Jimmie Johnson y al campeón de la Copa 2017, Martin Truex Jr., quien inesperadamente perdió a su padre un día después de anunciar que se presentaría al Daytona 500.

No hay un claro favorito, pero Elliott intentará unirse a su padre en la victoria del Clash de exhibición y seguirlo con una victoria en el Daytona 500. Bill Elliott ganó el Clash y las 500 en 1987, cuando ambas carreras se realizaron en Daytona.

Los Toyotas son rápidos y habrían estado invictos en la Copa en Daytona esta semana si no se hubiera mostrado una bandera amarilla tardía mientras Erik Jones competía con Austin Cindric por la línea de meta en la segunda carrera clasificatoria del jueves por la noche. Jones pensó que había terminado primero, pero Nascar dictaminó que Cindric iba al frente al momento de la bandera.

Bubba Wallace de 23XI Racing ganó su primera carrera en Daytona en la primera prueba clasificatoria del jueves, y Justin Allgaier obtuvo una entrada abierta que llevó a las lágrimas a Dale Earnhardt Jr., miembro del Salón de la Fama. Él es dueño de JR Motorsports junto a su hermana, pero compiten en la serie Xfinity de segundo nivel, donde Allgaier es un piloto fundamental para el equipo. Es el campeón reinante de Xfinity y ha corrido en dos Daytona 500, siendo su última en 2015. Pensó que nunca más tendría la oportunidad.

“No creo que me diera cuenta de cuánto extrañaba esta carrera hasta que vuelves a ella”, dijo Allgaier.

El inicio de la carrera se adelantó una hora, a la 1:30 de la tarde hora del Este, con la amenaza de lluvia más tarde el domingo. Pitbull está programado para realizar el concierto previo a la carrera después de que su aparición fuera cancelada el año pasado debido a la lluvia. Anthony Mackie, quien interpreta al personaje principal de la última película de Marvel “Capitán América”, está programado para dar la orden de arrancar los motores.

Serán opacados si Trump realiza su segunda visita. Trump también asistió al Daytona 500 en 2020 y hace una semana se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un Super Bowl.