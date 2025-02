Foto: Associated Press

1/3 Foto: Associated Press

Daytona Beach.- El cuatro veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Helio Castroneves, recibió un curso intensivo —literalmente— en carreras de autos stock en el Daytona International Speedway.

Castroneves estuvo involucrado en un choque de siete autos en la vuelta 72 de las 500 Millas de Daytona el domingo por la noche, terminando otra carrera en un desastre de metal retorcido. El ex ganador de “Dancing with the Stars” también chocó en una carrera de clasificación el jueves y nuevamente al cruzar la línea de meta en la carrera de ARCA el sábado.

“Decepcionado, por supuesto, porque estaba aprendiendo tanto,” dijo Castroneves. “Es increíble cuando tienes más vueltas; entiendes el flujo de aire, a los chicos, ahorrar combustible. Hubo algunos momentos complicados. Qué pena. Desearía estar todavía ahí afuera. Aún hay más por entender, más por aprender. Estoy empezando a sentirme un poco más cómodo con todo el proceso.

“Ahora, vamos por las 500 Millas de Indianápolis.”

Castroneves participó en las 500 Millas de Daytona bajo una nueva regla que permite a un “piloto de clase mundial” recibir un lugar provisional. Consiguió un asiento en NASCAR como parte del “Proyecto 91” de Trackhouse, diseñado para dar a pilotos renombrados de fuera de la serie una oportunidad en un auto stock.

Pero fue una transición lejos de ser suave para el veterano piloto de monoplazas.

El ex campeón de la Serie Cup, Martin Truex Jr., también fue eliminado en el choque, que comenzó cuando Joey Logano no pudo arrancar en un reinicio. Castroneves giró hacia la pared exterior y terminó de vuelta en el garaje para siempre.

Truex estaba haciendo su 21ra aparición en las 500 Millas de Daytona y extendió su racha negativa en el evento insignia de NASCAR.

“Siempre es decepcionante cuando no terminas, sin importar la situación,” dijo Truex. “Probablemente sea nuestra única oportunidad este año. Fue divertido mientras duró, pero desafortunadamente fue el lugar equivocado, en el momento equivocado.”