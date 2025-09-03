Nacionales terminan de barrera a Orioles

Washington, D.C.- Nasim Nuñez conectó sus dos primeros jonrones de su carrera, y los Nacionales de Washington vencieron el miércoles 10-5 a los Marlins de Miami para completar su primera barrida de tres juegos en casa esta temporada.

Fue solo la segunda barrida de tres juegos esta temporada para Washington, que ganó tres en Baltimore del 15 al 17 de mayo. La última barrida de tres juegos de los Nacionales en casa fue del 19 al 21 de julio de 2024, contra Cincinnati.

Jackson Rutledge (3-2) lanzó una entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Miami fue barrido por cuarta vez esta temporada y por primera vez desde el dos al cuatro de junio contra Colorado.

Conectó un batazo con un out contra Eury Pérez (6-5) hacia el bullpen de Washington en el jardín derecho en la segunda entrada. También impulsó una carrera con un sencillo en la sexta y conectó un jonrón de dos carreras en la octava contra Luarbert Arias.

Mitchell Parker permitió cuatro carreras —dos limpias— en cuatro 2/3 entradas.

Por los Martlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 5-1 con una anotada, Otto Lopez de 4-1 y Heriberto Hernández de 2-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Nacionales, el colombiano Jorge Alfaro de 4-1 con una producida.