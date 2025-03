Myles Garrett se convierte en el jugador no quarterback mejor pagado de la NFL

Foto: Associated Press

Cleveland.- Myles Garrett permanecerá en Cleveland después de que los Browns le otorgaran una extensión de contrato récord de cuatro años que convierte al ala defensiva en el jugador no quarterback mejor pagado en la historia de la NFL.

Una persona con conocimiento de los detalles informó a The Associated Press que el contrato de Garrett incluye 122.8 millones de dólares garantizados, un salario anual promedio de 40 millones de dólares y un valor total de 204,8 millones de dólares. La persona habló el domingo bajo condición de anonimato porque los términos no fueron anunciados.

Garrett, el Jugador Defensivo del Año 2023 de AP y cuatro veces All-Pro, había solicitado un traspaso el mes pasado, pero los Browns fueron firmes en mantener a la estrella de 29 años en Cleveland.

El contrato de Garrett eleva el estándar para otros jugadores no quarterbacks, incluidos Ja’Marr Chase, receptor de los Bengals de Cincinnati, y Micah Parsons, ala defensiva de los Cowboys de Dallas. Cincinnati ya había declarado planes para convertir a Chase en el jugador no quarterback mejor pagado de la liga.

Garrett, una selección de primera ronda en 2017, tuvo 14 capturas y 22 tacleadas para pérdida la temporada pasada. Ha acumulado 102 1/2 capturas en sus ocho temporadas con los Browns. Pero sólo ha jugado en tres partidos de playoffs con Cleveland.