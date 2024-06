Murray sigue sin decidir si disputará Wimbledon

Wimbledon, Inglaterra.- El dos veces campeón de Wimbledon Andy Murray aún no tiene decidido el jueves si podrá competir en el Grand Slam de césped que inicia la próxima semana y es más probable que participe en el doble que el torneo individual si es que siquiera puede jugar tras su reciente operación para remover un quiste en su espina dorsal.

"Quizá es mi ego lo que está en camino, pero creo que merezco la oportunidad de darme hasta el último momento para tomar una decisión", indicó el tenista de 37 años, quien tiene intención de retirarse en los próximos meses. "Es complicado y se complicó más debido a que quiero disputar Wimbledon una vez más... entonces me tomaré lo más que pueda para ver cómo me he recuperado".

El torneo en el All England Club inicia el lunes y el sorteo para determinar las llaves se realiza el viernes.

"Me han preguntado: '¿Te vas a retirar antes del sorteo a las 10 a.m. del viernes?' Y les digo, 'Bueno, no, me esperaré hasta el último minuto'", aseguró Murray, quien podría disputar el dobles con su hermano Jamie.

Murray tiene intención de poner fin a su carrera disputando Wimbledon y posteriormente los Juegos Olímpicos de París, en donde la competencia de tenis inicia el 27 de julio en Roland Garros. Pero luego llegaron otra serie de problemas de salud en el 2024: Tuvo que dejar de jugar en el primer set en Queen's Club en Londres debido a un dolor y problemas para caminar debido a que un quiste provocó daño al nervio y el sábado se sometió a un procedimiento.

El miércoles regresó a pegarle a la bola.

Murray quiere la oportunidad de despedirse de forma apropiada.