Multan al Nottingham Forest con casi un 1 mdd por cuestionar a los árbitros

Londres, Inglaterra- Una inflamatoria publicación que fue vista más de 46 millones de veces en redes sociales demostró ser muy costosa para el Nottingham Forest de la Liga Premier.

El Forest fue multado 750.000 libras (980.000 dólares) el viernes después de que determinaron que el equipo cuestionó la integridad de un oficial en “irresponsable” mensaje publicado en la red social X.

Forest indicó que apelará la decisión.

El mensaje en cuestión fue publicado poco después de la derrota 2-0 del Forest ante el Everton la temporada pasada en la Liga Premier en el que criticaron la incapacidad de los oficiales de otorgarle un penal al Forest. Aseguraron que el VAR del partido, Stuart Attwell, es aficionado de otro equipo que en ese momento peleaba por la permanencia, al igual que el Forest.

X (@NFFC)

“Tres extremadamente malas decisiones —tres penales no otorgados— que simplemente no podemos aceptar”, decía el mensaje. “Le advertimos antes del encuentro al PGMOL (el organismo rector de árbitros) que el VAR es fan del Luton (Town), pero no lo cambiaron. Nuestra paciencia fue puesta a prueba en múltiples ocasiones”.

Además de la multa, el panel independiente también le advirtió al Forest de posible conducta a futuro.

Aunque es una sanción importante, la Asociación de Fútbol pidió que fuera aún más grande. El organismo rector del fútbol inglés pidió que multaran al equipo más de un millón de libras (1,3 millones de dólares) para “reflejar la seriedad del mal comportamiento”.

Forest indicó que estaba “especialmente preocupado” del deseo de la FA de imponer una sanción tan grande.

El panel indicó que Atwell publicó un comunicado refiriéndose al “estrés, angustia, temor y vergüenza” tras la publicación.

También señaló que el Forest no se disculpó o eliminó el mensaje como “evidencia de la falta de remordimiento genuino” de parte del club.

“Es relevante al nivel de sanción financiera que determinamos es necesaria y proporcional al caso”, indicó en sus hallazgos.

Forest indicó que la multa y la petición de la FA de que fuera más grande fue “completamente desproporcionada”.