Muere Eddie Jordan, Icónico dueño de equipo en la Fórmula 1

Foto: Cortesía | Aston Martin Aramco Formla One Team

Shanghái, China.- Eddie Jordan, ex propietario de un equipo de Fórmula Uno y personalidad de los medios, n, ha fallecido, según un comunicado de su familia. Tenía 76 años.

Conocido a menudo simplemente como “EJ”, dirigió su propio equipo Jordan en los años 90 y 2000 en la F1. Su humor, opiniones contundentes y su sentido del vestir a menudo extravagante lo convirtieron en un comentarista popular en la televisión tras vender el equipo en 2005.

Jordan estaba recibiendo tratamiento por lo que él había calificado como un cáncer de vejiga y próstata “bastante agresivo” que se había extendido a su columna vertebral y pelvis.

El comunicado de la familia, publicado por el club de rugby London Irish, donde Jordan era patrocinador, indicó que “falleció pacíficamente con su familia a su lado en Ciudad del Cabo” en la madrugada del jueves.

“EJ brindó una abundancia de carisma, energía y encanto irlandés a todos los lugares a los que iba. Todos sentimos un gran vacío sin su presencia. Lo extrañarán muchas personas, pero nos deja toneladas de grandes recuerdos que nos ayudarán a sonreír a través de nuestra tristeza".

El presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, quien era un empleado senior de Ferrari cuando Jordan era propietario de su equipo, dijo que Jordan fue “un protagonista de una era de la F1 y se le echará mucho de menos".

“Con su energía inagotable, siempre supo cómo hacer sonreír a la gente, manteniéndose genuino y brillante en todo momento", agregó.

El empresario irlandés operó su propio equipo de carreras en series de menor nivel antes de ascender a la F1 en 1991. Fue quien le dio a Michael Schumacher, quien eventualmente ganó siete campeonatos, su primera carrera ese año.

Christian Horner, entonces un joven piloto que soñaba con la F1 y ahora director del equipo Red Bull, recordó el consejo que recibió de Jordan en 1991: “Consigue un buen patrocinador... ¡bienvenido al Club Piraña!” La F1 ha “perdido una leyenda”, dijo Horner.

Jordan le dio a Schumacher su oportunidad en la F1 porque su piloto habitual, Bertrand Gachot, fue condenado a prisión por agredir a un taxista en Londres. Schumacher, entonces con 22 años, estuvo con el equipo apenas una carrera antes de que Benetton lo firmara en polémicas circunstancias.

“Estoy profundamente entristecido por la pérdida de Eddie Jordan. Eddie fue un gran individuo, que durante décadas siempre trajo una sonrisa a todo el paddock de la F1”, dijo Flavio Briatore, quien entonces dirigía Benetton y se convirtió en un amigo cercano de Jordan, y ahora es asesor ejecutivo en Alpine.

“Tengo gratos recuerdos del tiempo pasado dentro y fuera de la pista con Eddie, y su presencia en todo el mundo de la F1 será muy extrañada", añadió.

Otros pilotos de Jordan a lo largo de los años incluyeron a Damon Hill, quien ganó el campeonato de 1996 con Williams y le dio a Jordan su primera victoria bajo una torrencial lluvia en 1998; al futuro piloto de Ferrari Rubens Barrichello, y a Heinz-Harald Frentzen, quien fue tercero en el campeonato para Jordan en 1999.

Jordan Grand Prix ganó cuatro carreras antes de que Jordan vendiera el equipo en 2005. Tras más ventas y cambios de nombre desde entonces, el equipo ahora compite como Aston Martin.

“Eddie Jordan fue uno de los grandes de todos los tiempos en el automovilismo. Fue único, un ser humano maravilloso y un líder carismático que fundó este equipo y lo llevó a la F1 en 1991”, dijo el director del equipo Aston Martin, Andy Cowell, en un comunicado.

Jordan también actuó como el manager de Adrian Newey, el afamado diseñador de autos, cuando dejó Red Bull para unirse a Aston Martin el año pasado.

El gobierno irlandés elogió el legado de Jordan en el automovilismo.

“Me entristece escuchar sobre el fallecimiento de la leyenda de la Fórmula Uno Eddie Jordan. Un orgulloso dublinés, el impacto de Eddie en el mundo del automovilismo fue verdaderamente notable”, dijo el viceprimer ministro Simon Harris. “Su pasión, visión y liderazgo moldearon el deporte e inspiraron a tantos. Su legado vivirá".

Cuando reveló su diagnóstico de cáncer el año pasado, Jordan lo utilizó como una oportunidad para instar a los oyentes de su podcast a que siguieran cualquier preocupación de salud.

“Este es un pequeño mensaje para todos los que escuchan esto, no lo desperdicien ni lo pospongan”, dijo. “Vayan y háganse pruebas, porque en la vida tienen oportunidades. Vayan y háganlo. No sean tontos. No sean tímidos. Cuídense, chicos".