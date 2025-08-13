MLB: Dueños de los Twins desisten de vender al equipo

Minneapolis. Minnesota.- Los Mellizos de Minnesota ya no están a la venta, anunció el miércoles el presidente ejecutivo Joe Pohlad en nombre de su familia.

Después de sondear una variedad de opciones durante los últimos diez meses, la familia Pohlad seguirá siendo la propietaria principal del club y, en su lugar, añadirá nuevos inversores. Carl Pohlad, un magnate bancario y el difunto abuelo de Joe Pohlad, compró los Mellizos en 1984 por 44 millones de dólares.

“Durante más de cuatro décadas, nuestra familia ha tenido el privilegio de ser propietaria de los Mellizos de Minnesota. Esta franquicia se ha convertido en parte de la historia de nuestra familia, al igual que para nuestros empleados, nuestros jugadores, esta comunidad y los fanáticos de los Mellizos en todas partes”, dijo Joe Pohlad en su anuncio. "En los últimos meses, exploramos una amplia gama de oportunidades de inversión y propiedad. Nuestro enfoque siempre ha sido lo mejor para el futuro a largo plazo de los Mellizos. Hemos estado completamente abiertos a todas las posibilidades".

Pohlad comentó que la familia estaba en el proceso de añadir dos grupos de socios limitados "significativos" para aportar nuevas ideas, fortalecer asociaciones críticas y dar forma a la visión a largo plazo de la franquicia que se trasladó a Minnesota en 1961 después de surgir como los Senadores de Washington.

Los detalles sobre los nuevos inversores se mantendrán en privado hasta la aprobación de las transacciones por parte de las Grandes Ligas, dijo Pohlad.

Los Mellizos se encaminan a tener su total de asistencia más bajo en 16 temporadas en el Target Field, y una reducción de la nómina ordenada por los propietarios el año pasado, entre otros factores, ha contribuido al malestar de sus fanáticos.

Canjearon a 10 jugadores —entre ellos el astro puertorriqueño Carlos Correa y el cerrador dominicano Jhoan Durán— antes de la fecha límite de cambios del 31 de julio, lo que aumentó la frustración. La noticia de que los Pohlad se quedan ciertamente no ayudará a la moral de los fanáticos de Minnesota, que han estado esperando otro título de la Serie Mundial desde 1991.

“Vemos y escuchamos la pasión de nuestros socios, la comunidad y los fanáticos de los Twins. Esa pasión nos inspira”, dijo Pohlad. "Este grupo de propietarios está comprometido a construir un equipo y una cultura ganadora para esta región, uno del que los fanáticos de los Mellizos se sientan orgullosos de animar".