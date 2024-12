Puerto Plata, República Dominicana.- El juicio del pelotero de las mayores Wander Franco, que comenzaría el jueves por los cargos de abuso sexual y psicológico contra una adolescente, se aplazó hasta el 2 de junio de 2025 a solicitud de la fiscalía.

La jueza dominicana Yacaira Veras pospuso la audiencia que estaba pautada para esta jornada, luego que los fiscales argumentaron que ello era necesario ante la ausencia de varios testigos de cargo, considerados clave.

A la cita del jueves sólo acudieron tres testigos, convocados por los abogados de Franco. En total, hay 31 testigos registrados.

Durante la audiencia, los abogados del campocorto de los Rays de Tampa Bay pidieron al tribunal prudencia en el plazo y calendario en que deberá agotarse el juicio. Argumentaron que Franco deberá presentarse a entrenamientos a mediados de febrero, para cumplir con los compromisos que tendría en el extranjero por su condición de pelotero de las Grandes Ligas.

Sin embargo, Veras indicó que su condición de imputado obliga a Franco a continuar con el proceso, y descartó que ello afecte el desempeño de sus labores en esta etapa por encontrarse bajo libertad condicional y sin que nada le impida salir del país.

A su llegada al tribunal, Franco confió en que la justicia haga su trabajo y afirmó que “todo está en manos de Dios”.

Ahora con 23 años, Franco cumplía con una temporada brillante en 2023 antes de que las autoridades dominicanas comenzaran a investigar las acusaciones de que había sostenido una relación con una menor y le había pagado miles de dólares a la madre de la joven para que diera su consentimiento.

Los periodistas le preguntaron a Franco sobre la brillante carrera de pelotero que tenía antes de que surgiera este caso.

“Tenía no. Eso no se ha acabado”, enfatizó Franco.

El equipo de abogados de Franco, encabezado por Teodosio Jáquez, insistió en su interés de que el caso concluya lo antes posible.

Incluso restó importancia a los testigos citados por los fiscales.

“Con Wander no hay caso, por testigos que presenten, ahí no hay caso ya”, dijo a The Associated Press Jáquez, cuando salía de la audiencia.

Además de este proceso, Franco enfrenta acusaciones de portación ilegal de armas en la ciudad de San Juan de la Maguana. También en ese caso, el deportista se encuentra en libertad condicional.

El 10 de noviembre, Franco se vio envuelto en un altercado a raíz de la visita que le hizo a una mujer en la citada ciudad central. El arma fue hallada en el vehículo que conducía el pelotero, al ser revisado por la Policía en el estacionamiento de un complejo de apartamentos.

La jueza dominicana Viamerca Ruiz dijo que Franco debe reportarse al tribunal una vez al mes mientras se le investiga por llevar el arma de fuego que estaba registrada a nombre de su tío. Uno de los abogados de Franco dijo que, dado que el arma tiene licencia, “no hay nada ilegal en ello”.

Una condena por posesión ilegal de un arma de fuego podría acarrear una sentencia de prisión de tres a cinco años.

No obstante, la acusación más grave que enfrenta Franco es la de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad, por la cual podría recibir condenas de entre 10 y 15 años de prisión. Se le imputa también el delito de trata de personas, el cual es castigado en República Dominicana con penas de entre 15 y 20 años.

Franco se encontraba en medio de su tercera temporada en las Grandes Ligas, pero su carrera fue interrumpida en agosto de 2023, un mes después de acudir a su primer Juego de Estrellas.

Después de una investigación que duró más de un año, el juez Pascual Valenzuela de la provincia norteña de Puerto Plata, dictaminó en septiembre que las pruebas presentadas por los fiscales eran suficientes para llevar el caso a juicio.

Los documentos que los fiscales presentaron al juez en julio y que fueron vistos por The Associated Press alegan que Franco, a través de su madre Yudelka Aybar, transfirió 1 millón de pesos o 17 mil dólares a la mamá de la menor el 5 de enero de 2023, para consentir el abuso. La madre de la menor ha sido acusada de lavado de dinero y está bajo arresto domiciliario.

Los fiscales dicen que la madre de la menor pasó de ser empleada de un banco a llevar una vida ostentosa y adquirir activos con los fondos que recibió de Franco. Durante los allanamientos en la casa de la madre de la menor, los fiscales dicen que encontraron 68 ml 500 y 35 ml dólares que, según alegan, fueron entregados por Franco.

A mediados de 2025, cuando se reanude, el caso será escuchado por tres o cinco jueces. No hay juicios por jurado en República Dominicana. Los jueces escucharán los argumentos de ambas partes y las declaraciones de los testigos. Luego, analizarán las pruebas y emitirán un veredicto. El juicio podría tardar hasta ocho meses en concluir, con base en la duración promedio de los procesos en República Dominicana.

El pelotero continuó recibiendo paga durante casi un año después de que las autoridades dominicanas abrieron su investigación.

Franco, quien firmó un contrato de 182 millones de dólares y 11 años con los Rays en 2021, fue brevemente colocado en la lista de peloteros restringidos y quedó bajo licencia administrativa en agosto de 2023 cuando las autoridades dominicanas abrieron su investigación. Dado que la licencia administrativa no es una medida disciplinaria bajo la política conjunta del deporte sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil, Franco obtuvo su remuneración durante ese tiempo.

Técnicamente, no hay licencia durante los recesos entre campañas. Franco fue nuevamente colocado bajo licencia administrativa al inicio de la temporada 2024 hasta que los fiscales presentaron los cargos actuales el 10 de julio.

En ese momento, la oficina de las Grandes Ligas colocó a Franco, quien tenía un salario de 2 millones de dólares en 2024, en su lista restringida, cortando el pago que había estado recibiendo bajo licencia administrativa.

Había estado obteniendo el 50% de su salario en licencia administrativa, dijo a la AP una persona familiarizada con su situación, quien habló bajo condición de anonimato porque ese detalle no había sido divulgado públicamente. Eso significaba que Franco había acumulado 559.140 dólares, o la mitad de su salario por 104 días de la temporada de 186 jornadas.

Es probable que la oficina de las Grandes Ligas espere hasta que concluya el juicio dominicano antes de decidir si habrá alguna medida disciplinaria. Por ahora es incierta la participación de Franco en la pretemporada que comienza en febrero.