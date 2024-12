Mike Tauchman está cerca de unirse a los Medias Blancas

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Dallas.- Mike Tauchman cambiara de equipo pero no saldrá de Chicago. El gerente general de los Medias Blancas, Chris Getz, informó a los periodistas en las reuniones de invierno que Tauchman pronto se someterá a un examen físico y se unirá al grupo de jardineros de la novena. El nuevo mánager, Will Venable, también habló sobre la incorporación durante su disponibilidad de prensa el martes. El equipo aún no ha hecho un anuncio oficial.

Tauchman, de 34 años, creció en Palatine, Illinois, a unos 35 millas al noroeste de Chicago, y jugó béisbol universitario para Bradley en Peoria, Illinois. Pasó las últimas dos temporadas con los Cachorros. Al preguntarle sobre Tauchman, Venable dijo que le gusta su consistencia.

“Puede controlar la zona. Te da un turno al bate profesional, buen defensor, buen corredor de bases”, dijo Venable. “Es simplemente uno de esos jugadores en los que puedes confiar todos los días”.

Tauchman se une a unos Medias Blancas que este año tuvo un récord de 41-121, rompiendo el récord de la liga mayor de derrotas en una temporada post-1900. La franquicia en reconstrucción también añadió a un jardinero veterano el mes pasado, acordando un contrato de un año por 1.75 millones de dólares con Austin Slater.

Tauchman bateó .248 con siete jonrones y 29 carreras impulsadas en 109 juegos este año. Fue dejado en libertad por los Cubs el mes pasado.

Tiene un promedio de bateo de .241 con 32 jonrones y 155 carreras impulsadas en 474 juegos en su carrera, jugando también para Colorado, San Francisco y los Yankees de Nueva York. Fue seleccionado por los Rockies en la décima ronda del draft amateur de 2013.