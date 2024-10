Mi prioridad es el tercer título del mundo: Fernando Alonso

Gaydon.- De cara al cierre de la temporada 2024 de Formula 1 y a espera de las regulaciones de 2026, el dos veces campeón del mundo Fernando Alonso, señaló que no busca otra cosa que no sea un tercer título en el futuro cercano.

Lo anterior con la próxima llegada de Honda como proveedor de unidades de potencia y con Adrian Newey como director técnico y diseñador para 2026.

“Estoy muy enfocado en la Fórmula 1 de momento, creo que va a ser así durante los próximos dos o tres años. La única y primera prioridad es un tercer título de mundo”, dijo el piloto en un evento del patrocinador principal de Aston Martin: Cognizant.

El también campeón del Mundial de Resistencia en 2019 y dos veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, dejó claro que no se ha quitado de encima la idea de volver a correr el Rally Dakar y las 500 Millas de Daytona. No obstante, la edad y los compromisos con la máxima categoría lo han obligado a dejar ambos eventos de lado.

“Ya intenté ganar las 500 Millas tres veces y no se dio. Es la única carrera que me falta de la triple corona, pero no está en mis planes. Además, si consideramos que para después de estos dos años voy a tener 45, 46 años y con todo el esfuerzo que se tiene que hacer, con todo lo que voy a volver a aprender, creo que va a ser demasiado para mí. Pero no sé, eso lo digo hoy, no sé mañana”, añadió el asturiano.

Cabe recordar que el contrato del español termina precisamente al final de la temporada 2026, mismo que, a reserva de otra extensión, pondría fin a una estancia de tres años con el equipo de los carros de James Bond.