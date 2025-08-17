México derrota a Panamá y sigue con vida en la Serie Mundial de Pequeñas

Wiiliamsport.- En un duelo tenso, el equipo mexicano Swing Perfecto de Chihuahua logró una victoria agónica ante Panamá (Vacamonte Little League) por marcador de 2-1 en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025, celebrada en el Volunteer Stadium de Williamsport, Pensilvania.

El partido, correspondiente al bracket de eliminación, mantuvo el suspenso hasta la sexta entrada, cuando Xavier Nolasco conectó el hit decisivo que dejó tendido al conjunto panameño.

En el encuentro Gregorio “Goyo” Madrid lanzó juego completo con nueve ponches y sin carreras limpias.

México abrió el marcador en la primera entrada, pero Panamá empató en la sexta tras errores defensivos.

El walk-off de Nolasco selló la victoria y mantiene vivo el sueño mexicano en el torneo.

El pelotero mexicano Diego Acosta recibió un pelotazo en la cabeza, pero tras atención médica pudo continuar en el juego, mostrando fortaleza y espíritu deportivo. El pitcher panameño Dylan Aguilera se disculpó de inmediato, en un gesto que fue reconocido por ambas bancas.

México enfrentará al perdedor entre Japón y Venezuela el martes 19 de agosto, en busca de seguir avanzando en el torneo internacional infantil más importante del beisbol.