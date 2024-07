Gimnastas mexicanas: Alexa Moreno sufre caída y Natalia Escalera se lesiona

La mexicana Natalia Escalera no completó el ‘all around’ de gimnasia artística debido a una lesión en el ligamento plantar, por lo que solo realizó la prueba de barras, en la que finalizó con una puntuación de 12,800.

Ello significa su eliminación de los Juegos Olímpicos. Escalera lloró al concluir su participación y fue aplaudida por sus compañeras.

En su cuenta de Instagram, Escalera explicó lo sucedido: “Desafortunadamente ayer en el último entrenamiento me rompí el ligamento plantar de mi pierna izquierda en donde ya tenía otro desgarre en gemelo también”.

Redes

“Me duele mucho no poder hacer all around como me hubiera gustado, tristemente me dijeron para no competir los doctores”, aclaró, al tiempo que dijo que “con todo y eso” se presentaría en las barras.

“No he llegado hasta aquí para no estar en el escenario más grande del mundo. Solo dios sabe porque hace las cosas pero estoy yo aquí y ahora guerreando hasta el final”, mencionó la gimnasta

“Gracias por todo su amor y apoyo hacia mí a pesar de este tipo de situaciones. Es gimnasia y estas cosas pasan, a lo mejor no en el momento que nos hubiera encantado pero dios me está dando la oportunidad hoy de vivir la experiencia y vivir mis primeros juegos olímpicos aunque sea de una manera diferente y eso es de agradecer”, finalizó.

Por su parte, la gimnasta Alexa Moreno clasificó con puntuaciones de 13,949 (salto), 12,800 (piso), 12,633 (barras) y 11,200 (viga).

Moreno sufrió una aparatosa caída durante su participación en la barra de equilibrio, pero se levantó y siguió adelante.

Ocurrió cuando estaba a punto de terminar su actuación, luego de haber realizado dos giros hacia atrás. Sin embargo, la bajacaliforniana sonrío y completó el ejercicio. A medios de comunicación señaló que hizo lo mejor que pudo y que, aunque “hubo unos cuantos errores, así es esto”.

En tanto. la mexicana Ahtziri Sandoval cerró la actuación con 12,550 (salto), 11,833 (piso), 12,266 (barras) y 11,733 (viga).