Mets: Francisco Álvarez es baja con Nueva York por esguince

Nueva York.- Los Mets de Nueva York colocaron el martes al catcher venezolano Francisco Álvarez en la lista de lesionados por diez días debido a un esguince en el ligamento colateral cubital del pulgar derecho.

El movimiento fue retroactivo al lunes y priva a los Mets de un bate poderoso mientras buscan solidificar su posición en los playoffs.

Álvarez se lesionó al deslizarse hacia la segunda base durante la victoria del domingo por la noche sobre Seattle en el Clásico de las Ligas Pequeñas en Williamsport, Pennsylvania. No viajó con el equipo para el partido inaugural de la serie del martes en Washington y regresó a Nueva York para ser evaluado.

Los Mets dijeron que Álvarez sería reevaluado en diez a 14 días para un posible regreso.

Desde su regreso de una estancia de un mes en las ligas menores, Álvarez tiene un promedio de bateo de .323 con cuatro jonrones y 13 carreras impulsadas en 21 juegos.

Los Mets llamaron al receptor Hayden Sanger de Triple-A Syracuse. Nueva York también liberó al lanzador derecho Paul Blackburn.

Los Mets, que han gastado mucho, han tenido dificultades en agosto, cayendo cinco juegos y medio detrás de Filadelfia, que ocupa el primer lugar en la División Este de la Liga Nacional. Tenían una ventaja de un juego sobre Cincinnati por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.