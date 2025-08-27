Medias Rojas superan a Orioles

Baltimore.- Ceddanne Rafaela conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada para llevar el miércoles a los Medias Rojas de Boston hacia una victoria de 3-2 sobre los Orioles de Baltimore.

Después de que Keegan Akin (4-4) salió de un aprieto en la octava entrada para preservar una ventaja de una carrera, el lanzador zurdo no pudo contener a Boston en la novena.

El mexicano Jarren Durán comenzó con un sencillo y Rafaela le siguió con un elevado imponente que rebasó la pared entre el jardín izquierdo y el central.

Una aparente falta de comunicación entre Durán y Rafaela ayudó a que Baltimore tomara una ventaja de 2-1 en la séptima. Después de que Dylan Beavers gestionó un boleto con dos salidas, Dylan Carlson conectó una línea que aterrizó al pie de la pared entre los dos jardineros de Boston, cada uno de los cuales parecía inseguro de quién iba a intentar la atrapada.

El abridor dominicano de Boston, Brayan Bello, toleró dos carreras, incluida una limpia, y cinco hits en seis entradas y dos tercios.

Greg Weissert (6-4) se llevó la victoria, y el cubano Aroldis Chapman trabajó una novena entrada perfecta para su 26º salvamento y su 14ª aparición consecutiva sin permitir hits.

Roman Anthony inició el ataque de Boston con un batazo al bosque central contra Dietrich Enns en el quinto lanzamiento del juego. Dos noches antes, el novato se convirtió en el jugador más joven en la historia de los Medias Rojas (21 años, 104 días) en conectar un jonrón en el primer turno de un duelo.

Por los Medias Rojas, el mexicano Durán de 4-2 con una anotada.

Por los Orioles, el boricua Emmanuel Rivera de 1-0. El dominicano Samuel Basallo de 4-0.