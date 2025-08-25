Medias Blancas doblegan a Reales

Chicago.- Shane Smith permitió un hit en siete entradas, la labor más prolongada de su carrera, Korey Lee conectó un jonrón de dos vueltas, y las Medias Blancas de Chicago vapulearon el lunes 7-0 a los Reales de Kansas City.

Smith (4-7) lanzó hasta la séptima entrada por primera vez en su carrera. Enfrentó apenas a 23 bateadores con 80 lanzamientos.

Lee, en su primera apertura desde que fue convocado de la sucursal de la Triple-A en Charlotte, descargó un batazo sobre la pared del jardín izquierdo para su primer jonrón de la temporada.

Colocó así la pizarra 5-0 en la cuarta entrada.

Brooks Baldwin siguió con un jonrón cerca del mismo lugar para una ventaja de seis carreras.

Chicago ha ganado tres juegos consecutivos después de perder 14 de 18.

Kansas City cayó en un registro del 13 al 10 de agosto. Los Reales llegaron habiendo anotado al menos cinco carreras en 20 de 34 juegos (58.8%) desde el receso del Juego de Estrellas --empatados con Milwaukee por la mayor cantidad en las mayores.

El abridor de Kansas City, Noah Cameron (7-6), permitió seis carreras limpias y ocho hits en cinco entradas.

Mike Yastrzemski conectó un doble en la tercera y Bobby Witt Jr. agregó uno en la novena para los dos hits de Kansas City.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 3-0, Salvador Pérez de 3-0.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 4-2 con una anotada, Édgar Quero de 4-1 con una anotada y una remolcada, Luis Robert Jr. de 4-0. El venezolano Lenyn Sosa de 4-2 con una anotada y dos impulsadas.