Me voy complacido con el trabajo: Se despide 'Wero' Guerrero de los Indios

Ciudad Juárez- Luego de que se formalizara el nombramiento de Óscar Chávez como nuevo jurisdiccional de la Primera Zona del beisbol estatal, Luis “Wero” Guerrero, ahora es directivo, dio un último mensaje a la afición de los Indios.

En el mismo, el otrora mandatario resalta los logros de la zona en las categorías infantiles y para veteranos de la zona pese a la eliminación de los Indios de primera fuerza en los playoffs de la Liga Estatal, misma que extendió la sequía sin títulos de la novena fronteriza hasta los 24 años.

“No logramos uno de los objetivos principales, que era darle a esta ciudad un título de Liga Estatal, el cual no consigue desde hace 24 años. Yo en menos de un año no lo pude lograr, pero me satisface haber sido parte del trabajo que llevó a nuestra ciudad a ocupar de nuevo el mejor lugar del estado en las categorías infantiles, juveniles y de mayores de edad. Son un pilar de nuestro beisbol”, expresó Guerrero Corona en un comunicado.