Mavs firman convenio con Cooper Flagg

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Dallas.- Los Mavericks de Dallas firmaron con Cooper Flagg, el primer seleccionado del draft, su contrato de novato por cuatro años, y una persona con conocimiento del acuerdo dijo el miércoles que el club traerá de vuelta al escolta Dante Exum con un convenio de un año.

El equipo no reveló detalles al anunciar el acuerdo de Flagg. El valor total del contrato para la primera selección en la escala salarial de novatos de 2025-26 está en el rango de 62,7 millones, con un salario del primer año de aproximadamente 13,8 millones, según Spotrac.

Esos números pueden fluctuar ligeramente.

Hay opciones del equipo para renovar el convenio en la tercera y cuarta temporadas de los contratos de novato.

Los Mavs tendrán que liberar un puesto en la nómina para volver a firmar a Exum, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque Dallas aún no puede contratar al veterano de ocho años. Exum, quien se prepara para su tercera temporada con los Mavs, ayudará a llenar el vacío en la línea de fondo mientras Kyrie Irving se recupera de un desgarro del ligamento cruzado anterior.

Flagg dijo la semana pasada, durante su conferencia de prensa de presentación, que tiene la intención de jugar en la Liga de Verano en Las Vegas este mes. El partido inaugural de los Mavericks en la Liga de Verano contra Lakers de Los Ángeles y Bronny James está programado para ser televisado a nivel nacional el 10 de julio.

Flagg fue reclutado con la primera selección después de que Dallas convirtió una probabilidad de apenas el 1,8% de ganar la lotería del draft en la obtención del puesto de honor. El joven de 18 años, procedente de Duke, se convirtió en el cuarto estudiante de primer año en ganar los honores de la AP al jugador nacional del año en los 64 años de historia del premio. Flagg llevó a los Blue Devils a la ronda Final Four en su única temporada.

El delantero de 2,06 metros se une a una línea delantera que debería incluir a Anthony Davis, 10 veces elegido al Juego de Estrellas, y al prometedor pívot Dereck Lively II, compañero de Flagg en Duke. Los Mavs sorprendieron a la NBA al enviar al superastro Luka Doncic de 25 años con destino a los Lakers a cambio de Davis en febrero.

Irving es otro exjugador de Duke que fue seleccionado primero en el draft, en 2011. Estará fuera, probablemente hasta al menos la mitad de la temporada, mientras se recupera de la ruptura del ligamento cruzado anterior. sufrida en marzo.