Marta regresa a la selección de Brasil para amistosos contra Japón

Marta está de vuelta.

La brasileña, seis veces nombrada la mejor jugadora del año en el mundo, ha regresado a la selección de su país para dos partidos amistosos contra Japón, el viernes y el lunes en São Paulo. Aunque aún está por verse si jugará, su inclusión en la convocatoria sugiere que no está lista para retirarse todavía.

La jugadora de 39 años anunció en 2024 que dejaría la selección nacional tras los Juegos Olímpicos de París. Las brasileñas ganaron la medalla de plata después de una derrota por 1-0 en la final contra Estados Unidos.

Marta ha continuado jugando para su club, el Pride de Orlando, en la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos (NWSL). La temporada pasada, anotó 11 goles con el conjunto, que ganó el título de la NWSL.

A principios de este año, renovó su contrato con el equipo hasta 2026.

"Marta ha tenido una gran temporada y ha sido muy importante para su club, que es el campeón de la liga", dijo el entrenador de Brasil, Arthur Elias, quien habló con la prensa cuando anunció la lista. "Su presencia en algunas convocatorias es muy importante para las jugadoras más jóvenes, para la renovación que está ocurriendo en la selección nacional".

Los partidos contra Japón son importantes como parte de la preparación de Brasil para la Copa América, que comienza en julio en Ecuador. Brasil es el campeón defensor.

"Es una persona muy importante para nuestro grupo, para las otras chicas que recién están llegando. Ya le he dicho que se retire cuando tenga unos 45 años, por ahí. Mientras esté bien, la estaré animando a continuar con nosotras", dijo la defensora brasileña Tarciane en una conferencia de prensa antes de los partidos contra Japón. "Y no hay manera de que podamos estar sin Marta. No puedo ver al equipo nacional ahora sin Marta, porque la necesitamos, necesitamos todo lo que ha experimentado en el fútbol femenino, y ella también necesita vivir este momento".

Marta ha jugado en 185 partidos para Brasil. En su último, la final olímpica, se mostró emocional al salir del campo. Insistió en que sus lágrimas no eran por la derrota o su retiro, sino por el orgullo de haber ganado una medalla.

"Estoy llorando de gratitud, felicidad. No estoy llorando porque ganamos plata. Miren cuánto tuvimos que superar para ganar esta plata", dijo.

Mejor conocida solo por su primer nombre, Marta Vieira da Silva ha anotado un récord de 119 goles para Brasil.

Tenía solo 17 años cuando apareció en la Copa del Mundo de 2003, celebrada en Estados Unidos. Tiene el récord de más goles en Mundiales con 17, y acumula 13 goles en Juegos Olímpicos, uno menos que el récord de su compatriota Cristiane.

Brasil será el anfitrión del Mundial femenino de 2027, lo que ha llevado a especulaciones de que Marta intentaría jugar en el torneo más grande de este deporte en su tierra natal. Ha dicho en el pasado que está dispuesta a ayudar a Brasil de cualquier manera posible.

"Tener esta oportunidad de compartir un vestuario con Marta, no sólo para el equipo nacional sino también para el club, es un privilegio", dijo la mediocampista Angelina después del entrenamiento el miércoles. "Nunca imaginas que estarás compartiendo un vestuario con tu ídolo".