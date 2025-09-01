Marlins: Miami pone a Edward Cabrera en lista de lesionados por esguince de codo

Miami, Florida.- Los Marlins de Miami colocaron el lunes al lanzador dominicano Edward Cabrera en la lista de lesionados por 15 días debido a un esguince en el codo derecho.

No está claro cuándo comenzó a molestarle el codo a Cabrera o si regresará esta temporada. Lanzó solo cuatro entradas en su última apertura el 30 de agosto, permitiendo seis carreras (cinco limpias) en ocho hits contra los Mets de Nueva York.

Cabrera estaba teniendo un año destacado en su quinta temporada con los Marlins, con una efectividad de 3.57 y 140 ponches en un récord personal de 24 aperturas y 128 2/3 entradas. Tiene un récord de 7-7.

“Siempre que se trata de un lanzador y es esa parte del codo, tienes cierta preocupación", expresó el manager Clayton McCullough . "Por ahora, hasta que obtengamos información más concreta sobre lo que está sucediendo allí, seguimos siendo optimistas”.

También el lunes, los Marlins seleccionaron al catcher puertorriqueño Brian Navarreto y al lanzador derecho venezolano Luarbert Arias de Jacksonville de la Triple-A y llamaron al lanzador derecho Michael Petersen.

Los lanzadores derechos Anthony Bender (reacción de estrés en la tibia derecha) y Tyler Zuber (distensión en el dorsal derecho) fueron transferidos a la lista de lesionados por 60 días.