Marineros vencen a Medias Blancas para barrerlos

Seattle.- Dominic Canzone conectó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la undécima entrada y los Marineros de Seattle completaron una barrida de tres juegos sobre las Medias Blancas de Chicago al superarlos el jueves por 4-3.

El mexicano Randy Arozarena conectó un jonrón de dos carreras temprano por los Marineros, quienes barreraon una serie por primera vez desde el 11 al 13 de julio. Se acercaron a un juego y medio de Houston, el líder de la División Oeste de la Liga Americana.

Michael A. Taylor y Brooks Baldwin conectaron cada uno un jonrón en solitario por los Medias Blancas, quienes lideran las mayores con 37 vuelacercas desde el receso del Juego de Estrellas.

Ambos equipos anotaron una vez en la décima entrada.

El venezolano Lenyn Sosa corrió a casa por un lanzamiento descontrolado de su compatriota Eduard Bazardo, relevista de Seattle, con las bases llenas, para darle a Chicago una ventaja de 3-2.

Pero en la parte baja, un error de la tercera base Josh Rojas en un disparo tras el toque de sacrificio de Miles Mastrobuoni permitió que Arozarena anotara la carrera del empate.

Por los Medias Blancas, el venezolano Sosa de 4-0 con una anotada. Los cubanos Luis Robert Jr. de 4-3, Édgar Cuero de 5-0.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Arozarena de 5-1 con dos anotaciones. Los dominicanos Julio Rodríguez de 5-1, Jorge Polanco de 3-1. El colombiano Donovan Solano de 1-0. El venezolano Eugenio Suárez de 5-0 con una anotada.