Manchester City aniquila al Salford City en la F.A. Cup

Foto: Associated Press

Manchester, Ingalterra.- Manchester City aplastó 8-0 al Salford City, de cuarta división, el sábado en la tercera ronda de la Copa FA.

Salford, que es copropiedad de los íconos del Manchester United David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary y Phil Neville y Nicky Butt, fue humillado por el equipo de Pep Guardiola, cuatro veces campeón defensor de la Liga Premier, en el Estadio Etihad.

El joven talento James McAtee logró un triplete en el complemento, y los prospectos del City Divin Mubama y Nico O’Reilly también anotaron. Jack Grealish también sumó, anotando su primer gol con el club en 38 partidos. Su último gol con el City fue en diciembre de 2023.

“Fueron increíbles, comprometidos, agresivos, había tantas cosas que me gustaban”, dijo Guardiola. “Siempre bajo el respeto. No puedes ganar por ese margen si no respetas al rival”.

El Salford, que persigue el ascenso, había ganado sus últimos seis partidos sin conceder un gol.

“Siempre sabes que estás a merced de la calidad de la competición. El Manchester City y Pep nunca le han faltado el respeto a nadie y esta noche nos demostraron por qué son lo que son y por qué él es quien es”, dijo el técnico Karl Robinson. “Les dije a los jugadores que me llevaría ocho goles en contra en siete partidos, pero no esperaba que llegaran todos en uno”.

Liverpool, Chelsea, Brighton, Bournemouth y Leicester también aseguraron su lugar en la siguiente ronda con grandes victorias, al igual que el Nottingham Forest y el Wolverhampton.

La mayor sorpresa fue la derrota del Brentford 1-0 ante el Plymouth, último equipo de la segunda división.