Man United ficha a Benjamin Sesko y continúa la renovación de su ataque

Manchester.– Manchester United firmó el sábado al delantero esloveno Benjamin Sesko en un intento por recuperarse de su peor temporada en la era de la Liga Premier.

El United pagó al Leipzig una tarifa que podría alcanzar los 85 millones de euros (99 millones de dólares) por Sesko, de 22 años, quien firmó un contrato de cinco años.

Sesko es el tercer delantero que United ha firmado esta temporada baja después de que por la falta de goles la temporada pasada, el 20veces campeón de la liga inglesa terminara en su posición más baja en la era moderna al ubicarse en el puesto 15, solo tres lugares por encima de la zona de descenso.

La llegada de Sesko ocurre tras los fichajes de los delanteros Matheus Cunha y Bryan Mbeumo. El entrenador Ruben Amorim ha priorizado la renovación de su ataque antes de su primera temporada completa a cargo.

“La historia del Manchester United es obviamente muy especial, pero lo que realmente me emociona es el futuro”, afirmó Sesko en el anuncio del equipo.

“Cuando discutimos el proyecto”, añadió, “quedó claro que todo está en su lugar para que este equipo continúe creciendo y compitiendo por los trofeos más grandes nuevamente pronto”.

Los delanteros Rasmus Hojlund y Joshua Zirkzee anotaron solo 18 goles en todas las competiciones la temporada pasada, y el United registró un récord del club en la era de la Liga Premier con 18 derrotas y su total de puntos más bajo, con 42.

Solo cuatro equipos anotaron menos goles que el United en la máxima categoría la temporada pasada, incluidos los tres clubes descendidos.

Sesko ha sido comparado con el exdelantero del Paris Saint-Germain y United, Zlatan Ibrahimovic, debido a su altura: ambos miden 1,95 metros (seis pies, cinco pulgadas) de altura, y destellos de habilidad técnica. Ha demostrado ser capaz de marcar goles espectaculares, pero sus estadísticas para Leipzig han sido modestas después de dos años en Alemania.

Marcó 14 goles en su primera temporada con el club y 13 la temporada pasada.

Sesko tiene seis goles en 28 partidos de la Liga de Campeones para Leipzig y su club anterior, Salzburgo. Ha anotado 16 en 41 partidos para Eslovenia.

“Benjamin posee una rara combinación de velocidad electrizante y la capacidad de dominar físicamente a los defensores, lo que lo convierte en uno de los talentos jóvenes más excepcionales del futbol mundial”, dijo Jason Wilcox, director de futbol de United.

“Hemos seguido de cerca la carrera de Benjamin”, añadió. “Todo nuestro análisis de datos e investigación concluyeron que tiene las cualidades y la personalidad necesarias para prosperar en el Manchester United”.

El movimiento por Sesko se produce después del interés reportado de United en Liam Delap, Viktor Gyokeres y Ollie Watkins.

Esta será la primera prueba de Sesko en Inglaterra, pero Cunha y Mbeumo están probados.

Mbeumo anotó 20 goles en la liga para Brentford la temporada pasada y solo Mohamed Salah, Alexander Isak y Erling Haaland anotando más. Cunha tuvo 17 en todas las competiciones y ayudó a los Wolves a evitar el descenso la temporada pasada.