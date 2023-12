Man United expulsa a reporteros tras notas sobre problemas del DT Erik ten Hag

Manchester.- Tras publicaciones sobre el malestar de los jugadores, el Manchester United expulsó este martes a varios periodistas de una rueda de prensa de su asediado técnico Erik ten Hag.

Según las versiones de diversos medios, los métodos del entrenador neerlandés fueron cuestionados por varias voces en el vestuario tras la derrota ante Newcastle — la décima de la temporada — el pasado fin de semana.

“Hemos tomado medidas contra un número de medios noticiosos, no por publicar notas que no nos gustan, pero por hacerlo sin contactarnos primero para brindarnos la oportunidad de comentar, cuestionar o contextualizar”, dijo el United en un comunicado. No se indicó cuánto tiempo durará el veto.

Las publicaciones detallaron crecientes dudas sobre el trabajo táctico de Ten Hag en un equipo que marcha séptimo en la Premier y se tambalea con quedar eliminado de la Liga de Campeones.

En la previa del partido del miércoles con Chelsea en Old Trafford, el extécnico de Ajax sostuvo que su equipo sigue unido.

“Estamos juntos, y eso se puede ver", dijo Ten Hag. “Uno no puede jugar al fútbol como venimos haciéndolo nosotros últimamente si no hay unidad”.

“Ustedes puede ver cómo estamos armando un equipo, trabajándolo y el equipo sigue creciendo. La evolución que están teniendo los juveniles, su potencial y cómo podrán contribuir para un exitoso Manchester United para el futuro”, añadió.

Se trata de la segunda vez en semanas recientes que el United sale al paso de informes negativos sobre Ten Hag, ya que el mes pasado desmintieron versiones de que sondeaba sustitutos para el técnico.

Aunque el club no ha indicado que su continuidad corre peligro, las versiones plasman una creciente sensación de incertidumbre en una temporada en la que Ten Hag no ha podido apuntalar al equipo tras una promisorio primer año en el que logró clasificarlo a la Liga de Campeones y ganar la Copa de la Liga.

Una derrota ante Chelsea podría atizar las dudas sobre su futuro, pero Ten Hag dijo que se siente confiado sobre las perspectivas del equipo tras haber ganado cinco de sus últimos seis partidos en la Premier ante Newcastle.

“Pienso que estamos en la dirección correcta. Bajamos, pero no estamos tan lejos”, dijo sobre la clasificación.

El United contrató a Ten Hag tras llevar a Ajax a tres títulos de la liga neerlandesa y dos copas en cuatro temporadas.

Tras asumir en julio de 2022, a Ten Hag no le ha temblado la mano para imponer su autoridad en un equipo que ansía volver a los primeros planos.

Cristiano Ronaldo fue apartado del equipo tras marcharse al vestuario antes del silbatazo final en un partido la pasada temporada. Lo mismo ha ocurrido con Jadon Sancho por un “asunto disciplinario”. El extremo se quejó en las redes sociales que había sido señalado como “culpable" al no ser convocado tras una derrota 3-1 ante Arsenal al comienzo de la temporada.

Ten Hag dijo el martes que sigue contando con el apoyo de sus jugadores.

“En todos los equipos, creo que siempre va a haber jugadores que no estén contentos, especialmente si juegan menos que otros, pero eso es normal”, señaló. "Todos tienen que esperar su oportunidad. entonces, no hay problemas”.

“Yo siempre escucho a mis jugadores y les doy la oportunidad de conversar conmigo", añadió. "Si ellos tienen una opinión distinta la voy a escuchar. En general, no me dijeron nada, salvo uno o dos, pero la mayoría quiere seguir jugando de esta manera. Quieren ser proactivos, dinámicos y valientes. Eso es lo que quieren. Los jugadores respaldan esta idea, y eso se vio en los partidos ante Everton y Galatasaray. Entonces, estamos mejorando”.