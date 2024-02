Mallorca vence a Real Sociedad y avanza a final de la Copa del Rey

Madrid.- Luego de más de dos décadas de ausencia, Mallorca está de vuelta en la final de la Copa del Rey.

El conjunto dirigido por el mexicano Javier Aguirre superó el martes 5-4 por penales a la Real Sociedad tras un empate 1-1 en el tiempo regular para instalarse en el partido por el título, 21 años después de que conquistó la competición por única vez en su historia.

El arquero Dominik Greif atajó el primer penal de la serie, ejecutado por Mikel Oyarzábal. Sergi Darder convirtió el tiro decisivo para colocar en la final al Mallorca, entre cuyos dueños figuran Steve Kerr, entrenador de los Warriors de Golden State, y Steve Nash, exbasquetbolista canadiense de la NBA.

“Nosotros no teníamos presión ninguna. No sé si me creerán o no, pero no ensayamos penaltis", reveló Aguirre. "Lo anotamos en nuestro programa día a día y por alguna razón, porque llovió, porque había viento, porque ya se fue el otro... por lo que sea, no tiramos penaltis. No estaba ese escenario contemplado. Cuando preguntas y todos quieren tirar, sabes que la cosa va bien. No se esconde nadie”.

Los equipos habían empatado 0-0 en el partido de ida, disputado el 6 de febrero en Mallorca.

El Bermellón jugará la final del 6 de abril en Sevilla, frente al Atlético de Madrid o al Athletic Bilbao, que disputarán la vuelta de su semifinal el jueves. De visita en Madrid, Athletic ganó 1-0 el duelo de ida.

Será la cuarta final de copa para el Mallorca, que no había avanzado a un encuentro por un título desde 2003, cuando ganó el torneo venciendo al Recreativo Huelva. Sus otras apariciones en una final se remontan a 1991 y 1998.

No avanzaba a semifinales desde 2009.

Aguirre había llegado ya a una final de la Copa del Rey, con Osasuna en 2005, cuando cayó ante Real Betis.

Real Sociedad trataba de volver a la final de este torneo. La última vez que llegó a dicha instancia superó al Athletic para alzar el trofeo en 2019-20.

Vedat Muriqi, Manu Morlanes, Omar Mascarell y Nemanja Radonjic convirtieron también penales por Mallorca en la tanda. Beñat Turrientes, Jon Ander Olasagasti, Martín Zubimendi y Sheraldo Becker hicieron lo propio por la Real Sociedad.

“Sufrimos como perros”, comentó Aguirre. ”El penalti que paró Greif fue el clic... Son momentos puntuales que nos vinieron a ayudar y a reforzar el estado anímico”.

Mallorca tomó la ventaja a los 50 minutos, con un cabezazo de Gio González a segundo palo. Fue la única aproximación de los visitantes en el tiempo regular.

Hubo un largo retraso tras la anotación para convalidar el gol mediante el VAR, descartando un fuera de juego en la acción.

Los locales, que tuvieron casi 30 ocasiones frente al arco durante el encuentro, igualaron mediante una contra a los 71 minutos. Oyarzabal encontró la red con un disparo rasante, tras un estupendo pase filtrado de Brais Méndez.

Mallorca, que está apenas encima de la zona de descenso en La Liga, había perdido sólo uno de sus últimos seis cotejos.

Real Sociedad, que es séptimo luego de 26 fechas, sumaba un triunfo en sus últimos siete duelos en las distintas competiciones. El conjunto vasco está en octavos de final de la Liga de Campeones, tras caer en la ida por 2-0 ante el París Saint-Germain en Francia.