Majo Palacios se queda en la orilla y sin bronce para Ecuador

VILLEPINTE, Francia (AP) — María José Palacios está acostumbrada a mostrar su lado más fuerte dentro de los cuadriláteros de boxeo. El miércoles mostró el débil debajo de ellos.

La boxeadora ecuatoriana cayó por decisión dividida ante la taiwanesa Wu Shin-yi en el peso ligero de los Juegos Olímpicos de París 2024 y vio esfumarse la posibilidad de asegurar, por lo menos, una medalla de bronce para su país.

“Me voy con el corazón roto porque no era lo que yo quería, pero me voy contenta porque di todo”, dijo Palacios con lágrimas en los ojos luego de la pelea. “Dejé todo en el ring, no es una caída ni una derrota. Es una experiencia más que me llevo en el corazón”.

Palacios realizó una pelea equilibrada en la que tomó ventaja luego del primer round, pero en el segundo la taiwanesa la avasalló y su intento de reacción en el decisivo tercer capítulo no le bastó para salir con el puño en alto.

“Salí a darlo todo desde el principio hasta el final y no se dio el resultado que tanto queríamos”, dijo la ecuatoriana. “Esto no es un final, es el comienzo de una historia grande para el boxeo femenino. No me voy con la medalla que anhelaba, pero el diploma significa mucho para el boxeo ecuatoriano”.

Palacios comenzó su participación en París con una victoria de 4-1 sobre la sueca Agnes Alexiusson y luego derrotó 5-0 a Tyla McDonald antes de caer el miércoles.

De haber preservado la ventaja que construyó en el primer round habría sido la primera deportista de su país, hombre o mujer, en ganar medalla en el boxeo de unos Juegos Olímpicos.

Ecuador tiene cuatro medallistas olímpicos en su historia en otros deportes: el marchista Jefferson Pérez, quien lo hizo en Atlanta 1996 y Beijing 2008, además de Richard Carapaz (ciclismo), Tamara Salazar (pesas) y Neisi Dajomes (pesas), quienes lo hicieron hace tres años en Tokio.

“Hicimos historia, es una historia que me llena de orgullo por haber conseguido abrir las puertas para esas mujeres y niñas que vienen detrás y sueñan con ser alguien en la vida y en el deporte”, agregó.

Aunque es probable que la actuación de Palacios motive a otras mujeres a practicar el deporte en su país, la realidad es que, con 25 años, los Olímpicos de Los Ángeles 2028 podrían ser el escenario donde logre dar el paso que se negó en París.

“Hay que seguir confiando y trabajar arduamente con mentalidad pensando en el futuro”, dijo Palacios. “Tenemos mucho que dar, ojalá haya más apoyo (del gobierno), no es excusas, uno siempre le pondrá ganar y corazón con lo mucho o poco que nos dan”.