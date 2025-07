'Madrugan' a Jessica Pegula en primera ronda de Wimbledon

Foto: Associated Press

Londres, Inglaterra.- La tercera clasificada, Jessica Pegula, pensó que había superado los tropiezos de la primera ronda.

Luego se enfrentó a Elisabetta Cocciaretto, quien necesitó solo de 58 minutos para sorprender a la estadounidense 6-2, 6-3 el martes en Wimbledon.

Fue la salida más temprana de Pegula, tercera cabeza de serie, en un torneo de Grand Slam en cinco años.

Y ocurrió después de que el sábado ganó el torneo sobre césped Bad Homburg Open en Alemania, venciendo a Iga Swiatek en sets corridos.

"Definitivamente este es probablemente el peor resultado que he tenido en todo el año", expresó.

Pegula, que llegó a cuartos de final en Wimbledon en 2023, solo logró cinco tiros ganadores y cometió 24 errores no forzados.

"Que esto suceda hoy es decepcionante. No sé cómo más expresarlo", manifestó. "Estoy molesta por no haber podido cambiar nada. Pero al mismo tiempo, siento que ella jugó de manera increíble. Mis respetos para ella. Felicitaciones por jugar a un nivel alto que no pude igualar hoy".

Seis de las primeras siete apariciones de Pegula en un major terminaron en la primera ronda, la última de ellas en el Abierto de Francia en 2020 cuando cayó ante Aryna Sabalenka.

Comentó que pudo "cambiar esa mentalidad" para avanzar a la segunda semana de los torneos importantes, siendo su mejor resultado el subcampeonato ante Sabalenka en el Abierto de Estados Unidos el año pasado.

Sin embargo, Pegula no pudo frenar a Cocciaretto, ya que la italiana no enfrentó un punto de quiebre en su servicio.

Cocciaretto, de 24 años, se perdió Wimbledon el año pasado porque tuvo neumonía.

"Fui al hospital y estuve enferma hasta los Juegos Olímpicos", dijo, añadiendo que luego contrajo un virus estomacal que la dejó fuera de juego durante dos meses.

La única otra derrota de Pegula en la primera ronda en el All England Club fue en su debut en 2019.

Ha llegado a cinco finales de individuales este año, solo superada por las siete de Aryna Sabalenka, la número uno del mundo.