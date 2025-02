Luka Doncic y los Lakers se topan hoy con los Mavericks de Dallas

Foto: Associated Press

El Segundo, California.- Justo tres semanas después del traspaso que sorprendió al mundo del deporte, Luka Doncic y los Lakers de Los Ángeles recibirán este martes a los Mavericks de Dallas.

Los nuevos compañeros y entrenadores de Doncic aseguran que está listo y ansioso por enfrentar al equipo que lo dejó ir. Doncic fue seleccionado cinco veces All-NBA como jugador de los Mavericks y los llevó a las pasadas Finales de la NBA tras ganar el título anotador y esperaba pasar el esperaba el resto de su carrera en Dallas.

“Creo que estará bien”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Cada día que ha estado con nosotros, se vuelve un poco más normal. He estado allí. La primera vez que juegas contra tu antiguo equipo, particularmente después de tan poco tiempo, es raro. Pero él podrá manejarlo".

Febrero trajo eventos importantes a la vida de Doncic de manera veloz, por lo que la velocidad con la que llegó este monumental enfrentamiento al calendario de los Lakers es solo otro desafío para la superestrella eslovena. Aparte del tumulto del traspaso, Doncic también está trabajando para volver a su mejor forma después de perderse seis semanas y media debido a una distensión en la pantorrilla.

Doncic se negó a hablar con los reporteros el lunes después de la práctica de los Lakers, que terminó con un tiro desde media cancha tras un ejercicio de tiros de tres con Dorian Finney-Smith, su ex compañero de equipo en Dallas. Ambos veteranos terminaron en los Lakers esta temporada en traspasos separados.

“Creo que va a estar emocionado, pero todos en el vestuario están emocionados”, dijo Finney-Smith. “Estamos con él. Va a ser un juego muy disputado. Sé que (el entrenador de los Mavs, Jason) Kidd los tendrá listos para venir aquí y competir, así que solo tenemos que igualar su intensidad.”

Desafortunadamente, este enfrentamiento no contará con las dos estrellas que estuvieron involucradas en el traspaso bomba.

Anthony Davis, quien se unió a LeBron James para llevar a los Lakers al campeonato en el 2020, estará fuera al menos dos semanas más debido a una lesión en la ingle que sufrió en su primer juego con los Mavs.

El enfrentamiento en la duela tendrá que esperar al menos hasta el nueve de abril, cuando los Lakers visitarán Dallas.

Doncic, que cumple 26 años el viernes, ha jugado solo cuatro partidos con los Lakers desde que se recuperó lo suficiente para volver a la cancha. Pero dio un gran paso hacia su plena forma con una actuación estelar en Denver el sábado por la noche.

Anotó 32 puntos, incluyendo cuatro triples, así como diez rebotes, siete asistencias y cuatro robos en la victoria aplastante de los Lakers por 123-100 sobre los Nuggets.

Después de que Doncic disputará sus dos primeros duelos con los Lakers con restricción de minutos, tuvo dificultades en su tercera aparición, atinando apenas cinco de 18 tiros de campo y un sólo triple en nueve intentos en la vergonzosa derrota de los Lakers ante Charlotte.

Rápidamente comenzaron a surgir preocupaciones sobre el juego de Doncic.

Pero los Lakers dijeron que no estaban preocupados en lo más mínimo, y después de que Doncic se tomara un partido en Portland para manejar su recuperación de la lesión, brilló en Denver.

“Sabía que iba a llegar”, dijo Finney-Smith. “Luka, tiro con él todo el tiempo, así que sabía que no había nada malo con su tiro. Simplemente no había jugado en un tiempo. No ha jugado desde Navidad, y la gente quiere que regrese y haga 30, diez y diez, pero le toma tiempo. Estoy feliz de que esté encontrando su ritmo".