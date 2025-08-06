Luis Suárez guía a un Inter Miami sin Messi a la victoria sobre Pumas

Fort Lauderdale.- El uruguayo Luis Suárez anotó un gol y prodigó dos asistencias para que el Inter Miami venciera el miércoles 3-1 a Pumas y avanzara a la siguiente fase de la Leagues Cup.

Miami jugó sin Lionel Messi, quien está fuera de acción indefinidamente debido a lo que el equipo describió como una lesión muscular menor en la pierna derecha.

El astro argentino se lesionó el sábado, en los minutos iniciales de la victoria del Inter Miami sobre Necaxa, otro conjunto mexicano. Estuvo presente en el partido del miércoles y lo vio desde un palco en el Chase Stadium.

Miami, que tiene ocho puntos en la clasificación de la Leagues Cup, es el primer club de la MLS en avanzar a las etapas de eliminación directa del torneo que enfrenta a conjuntos de esa liga con los de México.

Rodrigo De Paul anotó su primer gol con Inter Miami gracias a una asistencia de Suárez a los 45 minutos. Empató así el partido después de que Jorge Ruvalcaba de Pumas abrió el marcador a los 34.

De Paul, el destacado mediocampista argentino que llegó a la MLS para jugar con su amigo de la selección nacional Messi, hizo su debut en el club en el partido inaugural de la Leagues Cup, entre el Inter Miami y el Atlas el miércoles pasado.

Asimismo, informó dos asistencias contra Necaxa.

Suárez puso a las Garzas adelante por 2-1 al convertir un penalti a los 59 después de que se sancionó una mano del defensor de Pumas José Caicedo en el área.

Fue el primer gol de Suárez desde que anotó en el partido de la Copa Mundial de Clubes entre el conjunto floridano y el Palmeiras el 23 de junio.

El argentino Tadeo Allende aprovechó la segunda asistencia de la noche por parte de Suárez a los 69.