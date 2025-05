Luis Robert Jr. tiene mal comienzo con Medias Blancas de Chicago

Chicago.- Luis Robert Jr. no está pensando en la fecha límite de canjes en este momento, no con el desempeño que está teniendo hasta ahora para los Medias Blancas de Chicago.

"Creo que ahora mismo, tal como va mi temporada, no creo que nadie vaya a arriesgarse conmigo", reconoció el cubano. "Sólo me concentro en tratar de mejorar. No puedo pensar en nada más".

Robert ha tenido un comienzo difícil en su sexta temporada con Chicago. Ha bateado apenas para .186 con cinco jonrones y 17 carreras impulsadas. También tiene un OPS de .589 y 52 ponches en 44 juegos.

El jugador de 27 años sigue siendo fuerte a la defensiva, como jardinero central ganador del Guante de Oro en su temporada de novato en 2020. Lideraba las Grandes Ligas con 17 robos antes del enfrentamiento del martes por la noche contra los Marineros.

Pero está pasando penurias con el madero y eso ha sido frustrante para él.

"Sí, por supuesto. Todos aquí trabajan duro para obtener resultados todos los días", dijo Robert. "Cuando estás trabajando duro y los resultados no están ahí, es triste. Te sientes un poco triste, seguro".

Robert ha sido objeto de conversaciones de canje en el pasado, pero los Medias Blancas, que están en último lugar, no han encontrado lo que consideran el trato adecuado para una franquicia en reconstrucción. El contrato de Robert tiene opciones de club de 20 millones de dólares para 2026 y 2027, con una cláusula de rescisión de dos millones para cada temporada.

Si Robert mejora, podría ser uno de los mejores bateadores en el mercado en la fecha límite del 31 de julio. Pero hasta ahora no ha dado indicios de un cambio.

"Hemos hablado, y para mí, como observador, ves a un tipo que tiene una mentalidad en las bases y en el campo y esa es una mentalidad agresiva y luego tal vez un poco indeciso en el plato", dijo el manager de primer año de los Medias Blancas, Will Venable.

"Para mí, se trata de asegurarnos de que se sienta apoyado. Al mismo tiempo, lo estamos desafiando a hacer todas las cosas correctas que necesita hacer para hacer ajustes y mejorar, y él está haciendo esas cosas".

Robert fue considerado una estrella en ascenso hasta 2023, cuando bateó .264 con 38 jonrones, 80 carreras impulsadas y 20 robos en 145 juegos. Ese año fue parte del equipo de la Liga Americana en el Juego de Estrellas.

Pero se perdió casi dos meses de la temporada pasada por una distensión en el flexor de la cadera derecha, y terminó el año con una sequía de jonrones de 34 juegos, la más larga de su carrera. Bateó .224 con 14 jonrones y 35 carreras impulsadas en 100 juegos.

Piensa que su lento comienzo este año se debe a pensar demasiado y a su sincronización en el plato.

"Me siento bien en la jaula. Me siento bien durante mi preparación para el juego", dijo. "Es sólo que los resultados no han estado ahí en los juegos. Pero me he sentido bien con mi rutina".

Un año después de que Chicago terminó 41-121, la peor foja en una temporada de las Grandes Ligas después de 1900, el club cayó a 14-34 con la derrota del lunes por la noche, por 5-1 ante Seattle.