Lourdes Gurriel Jr. sufre rotura de ligamento cruzado

Arizona.- El jardinero izquierdo de los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., tiene un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

Los D-backs anunciaron la magnitud de la lesión este martes, un día después de que Gurriel se lesionara durante una derrota por 7-5 ante los Rangers de Texas.

Gurriel, de 31 años, saltó de manera incómoda para evitar al jardinero central Blaze Alexander, quien hizo una atrapada lanzándose sobre una línea del mexicoamericano Rowdy Tellez para el tercer out de la sexta entrada.

Alexander estaba jugando su primer partido en el jardín central como jugador de Grandes Ligas.

Gurriel permaneció en el suelo durante varios minutos mientras el médico personal lo atendía. Finalmente, se levantó y caminó hacia el carrito antes de ser llevado fuera del campo.

Gurriel bateó para .248 con 19 jonrones y 80 carreras impulsadas en 129 juegos este año. El desgarro del ligamento cruzado anterior probablemente también afectará su temporada 2026.

El All-Star de 2023 está en medio de un contrato de tres años por 42 millones que se extiende hasta 2026 e incluye una opción del club para 2027.

El equipo colocó a Gurriel en la lista de lesionados de diez días y envió al lanzador derecho dominicano Juan Burgos a Triple-A Reno. Los D-backs llamaron al lanzador derecho Taylor Rashi y al infielder Connor Kaiser para ocupar su lugar en el roster activo.