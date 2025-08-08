Los problemas de tacleo de los Raiders se evidencian en empate con Seahawks

Henderson.- Los Raiders taclearon — o al menos intentaron hacerlo — por primera vez el jueves por la noche.

Y se notó.

El equipo de Las Vegas cayó en una serie de intentos de derribo durante el encuentro que empató 23-23 con Seattle, especialmente al principio del juego cuando la mayoría de sus titulares defensivos estaban en el campo.

La pregunta es si eso fue más una causa de preocupación a largo plazo o simplemente lo esperado por ser el primer compromiso de pretemporada.

"Lo atribuyo a que es el primer duelo de pretemporada", dijo el viernes el entrenador de los Raiders, Pete Carroll. "Estoy preocupado, sí. La forma en que tacleamos apestó, y fue todo en campo abierto en su mayor parte. ... Por eso se realizan estos partidos".

Para empeorar las cosas, los Raiders se enfrentaron a los suplentes de los Seahawks. Pero tampoco es como si Las Vegas hubiera jugado con todos sus titulares durante toda la primera mitad.

Los Raiders vaciaron su banca bastante rápido, y para la segunda mitad, el campo estaba poblado en ambos lados por jugadores que figuran muy por debajo de los titulares en la lista.

"Se mejoró en la segunda mitad", dijo Carroll. "Estábamos jugando de manera mucho más limpia y los muchachos simplemente se acostumbraron a correr y golpear. Necesitamos seguir enfatizándolo como lo hemos estado haciendo, pero es el primer intento. Podría haber sido mejor. Pienso que trabajamos lo suficiente como para mostrar algo mejor que eso, pero tenemos trabajo por hacer".

Los Raiders tendrán una idea mucho mejor de dónde se encuentran esta próxima semana desde el punto de vista de las tacleadas, así como de los otros problemas que enfrenta el equipo. Tendrán una práctica conjunta con San Francisco el jueves y dos días después se enfrentarán a los 49ers en un encuentro de pretemporada.

La práctica conjunta será especialmente reveladora porque ambos equipos querrán ver cómo se desempeñan sus titulares. Pero, al menos desde la perspectiva de los Raiders, la reunión de pretemporada también debería proporcionar algo de claridad porque Carroll dijo que los titulares recibirán más tiempo de juego del que tuvieron en Seattle.

"No estaremos tacleando en la práctica, pero eso será una buena parte de la preparación para llegar al partido", dijo Carroll. "Nuestros muchachos solo necesitan ver el ritmo y la velocidad de clubes realmente buenos. Tienes que jugar contra buenos equipos si quieres mejorar, y ésta es una gran oportunidad para nosotros".

Primera oportunidad para Jeanty

Ashton Jeanty, seleccionado en la sexta posición general este año, jugó la primera serie y tuvo menos una yarda en tres acarreos.

Los Raiders ganaron 104 yardas por tierra. Chris Collier corrió para 42 yardas, la cifra máxima del equipo, en nueve acarreos.

"Corrimos las jugadas más fundamentales que podrías correr en nuestro formato de pasar por la pretemporada", dijo Carroll. "Seguirá siendo bastante básico solo para conservar lo mejor para el inicio y los primeros tres o cuatro partidos. Los equipos no saben quiénes somos y por eso van a tener que descubrirlo a medida que avanzamos.