Los Cowboys activan a Trevon Diggs

Arlington.- Los Cowboys de Dallas activaron al esquinero Trevon Diggs de la lista de básicamente incapaces de desempeñarse el domingo, despejando el camino para que el All-Pro de 2021 juegue temprano en la temporada tras su segunda lesión grave de rodilla.

Los Cowboys también liberaron al veterano liniero ofensivo La'el Collins, quien inició 71 de sus 74 juegos con Dallas desde 2015 hasta 2021, según informó una persona con conocimiento del movimiento a la Agencia AP. La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado la decisión oficialmente.

Collins se unió a los Cowboys durante el campamento de entrenamiento en California y jugó en la final de la pretemporada el viernes, una victoria de 31-13 sobre Atlanta.

El entrenador Brian Schottenheimer ha dicho que espera que Diggs esté en la lista de 53 jugadores del equipo cuando se establece el martes, lo que significa que los Cowboys creen que puede debutar en la temporada en algún momento de las primeras cuatro semanas. Diggs tuvo que pasar un examen físico para salir de la lista PUP.

Dallas retuvo un bono de entrenamiento de 500.000 de Diggs cuando eligió rehabilitar la lesión con su propio médico personal en la temporada baja. Schottenheimer se tomó el tiempo para elogiar el trabajo del esquinero en el campamento de entrenamiento.

"Sería negligente si no hablara de lo duro que ha estado trabajando Trevon", dijo el entrenador en su primer año. "Estas cosas no suceden si él no está dedicando el tiempo y el esfuerzo para hacer lo que ha estado haciendo. Realmente estoy orgulloso de él".

Diggs fue limitado a 11 juegos en 2024 después de sufrir una lesión de rodilla que puso fin a la temporada por segundo año consecutivo. Se rompió un ligamento cruzado anterior en la práctica después de dos juegos en 2023.

Diggs, quien cumplirá 27 años el próximo mes, es poco probable que juegue en el partido inaugural en Filadelfia el 4 de septiembre. No está listo para comprometerse a cuándo jugará, pero dice que la intensidad de su trabajo ha aumentado.

"Va a aumentar mucho más durante esta semana", dijo Diggs después del juego de pretemporada contra los Falcons. "Quiero practicar tanto como sea posible, obtener repeticiones en vivo. Siento que la práctica me dirá mucho más dónde estoy".

Diggs lideró la NFL con 11 intercepciones en 2021, la mayor cantidad en la liga desde que Everson Walls tuvo el mismo número para Dallas como novato en 1981.

DaRon Bland, quien tuvo un récord de cinco devoluciones de intercepción para touchdowns hace dos años, es el único otro titular establecido como esquinero. Kaiir Elam, adquirido de Buffalo en la temporada baja, es el otro titular en la tabla de profundidad no oficial.

Caelen Carson inició cinco juegos cuando Bland estuvo lesionado la temporada pasada, y Andrew Booth comenzó dos veces entre sus siete juegos.