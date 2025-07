Los Atléticos huérfanos y sus tres ciudades

West Sacramento, California.- Los cánticos de "vendan el equipo" que resonaban desde cada rincón del Coliseo durante las últimas temporadas de los Atléticos en Oakland ya no son evidentes en estos días, ya que el club está cumpliendo el primero de tres años programados en un estadio de Triple A cercano a la capital del estado de California.

No es que todos los sentimientos negativos desaparecieron. Todavía hay mucho rencor hacia el equipo que se mudó unos 140 kilómetros al norte.

Durante una reciente serie entre los Braves y los A's, dos seguidores aparecieron con camisetas de "Forever Oakland", mientras que otro fanático de Fresno llegó al Sutter Health Park vistiendo una camiseta de "Rooted in Oakland".

Es una escena drásticamente diferente al Coliseo, antiguo hogar de los A's en Oakland.

Los fanáticos organizaron protestas de “boicot inverso”, llevaron carteles caseros pidiendo al equipo que se quedara y llamaron en voz alta al propietario John Fisher para que "¡VENDA!" En Sacramento, hay una sensación generalizada de que los A's son un objeto de alquiler, no una inversión a largo plazo. Tan pronto como en 2028, planean mudarse a un estadio que costará 1.750 millones de dólares en el Strip de Las Vegas. La construcción comenzó el mes pasado.

Mientras que muchos fanáticos de los A's han seguido con sus vidas y no quieren tener nada que ver con el equipo, algunos todavía conducen largas distancias para asistir a los juegos en Sacramento e intentan sacar lo mejor de la situación: un equipo de Grandes Ligas en un estadio de menor envergadura.

"Es una gran diferencia caminar (por el estadio) por cinco minutos en lugar de caminar por el Coliseo en unos 20, 30 minutos", dijo Francisco Almazán de Modesto.

No es una configuración completamente cómoda para jugadores y entrenadores. Los A's construyeron un camerino de dos pisos por detrás jardín izquierdo, uno que en el piso superior incluye un salón, cocina y oficinas para el manager Mark Kotsay y sus ayudantes. Los casilleros de los jugadores están en el primer nivel.

"Todos están tratando de aprovecha lo mejor de esto", dijo el jardinero Lawrence Butler. "Estoy agradecido de que estén tratando de llevarlo al estándar de las Grandes Ligas".

El comisionado Rob Manfred reconoció durante el Juego de Estrellas que jugar en un estadio de 10.000 asientos no es perfecto. Dijo que las circunstancias serían diferentes si los A's se mudaran directamente a una instalación con capacidad para 33.000 personas como la que está en construcción en Las Vegas.

El jefe del sindicato, Tony Clark, fue menos diplomático, insistiendo en que los jugadores prefieren trabajar en un estadio real.

"Todavía hay un poco de esperanza de que algo pueda concretarse antes de 2028 y lo que se describe como el momento en que el nuevo estadio estará listo", dijo Clark. "Pero tendremos que ver".

Los jugadores de los A's conocen la situación: el plan es jugar en la capital de las apuestas y la fiesta de Estados Unidos en menos de tres años, pero esa línea de tiempo aparentemente lejana no consume sus vidas diarias de béisbol.

"Creo que este grupo está enfocado en lo que necesitan estar enfocados", dijo Kotsay. “Vienen a prepararse todos los días. Caminas por nuestro vestuario, hay una rutina consistente y una ética de trabajo consistente que ocurre antes de que disputen el juego".

Aun así, por mucho que intenten mantenerse en el momento, los A's están muy ligados a su pasado, presente y futuro con tres ciudades muy diferentes.

Oakland acepta a otro equipo y el Coliseo tiene un nuevo inquilino

Algunos fanáticos del béisbol en el antiguo mercado de los A's han cambiado su interés hacia los Oakland Ballers. Los "B's" han sido un gran éxito en el íntimo Raimondi Park, con capacidad para alrededor de 4.000 personas, completo con la mascota Scrappy el Rally Possum y guiños nostálgicos a Oakland en cada esquina.

Los B's han proporcionado un gran impulso para una ciudad que vio a los Warriors de Golden State de la NBA mudarse a San Francisco en 2019 y a los Raiders de la NFL irse a Las Vegas al año siguiente.

El mes pasado, los Ballers revelaron un mural en honor al fallecido miembro del Salón de la Fama Rickey Henderson, quien murió en diciembre a los 65 años.

El equipo de fútbol Oakland Roots ahora juega sus partidos en casa en el Coliseo, donde el cricket también se ha convertido en una opción popular dada la capacidad de doble deporte del recinto.

Algunos empleados de larga data ahora trabajan en los juegos de los Roots, pero muchos se mudaron o se jubilaron, reacios a hacer el viaje a Sacramento, aunque la mayoría no fue invitada.

Nadie sabe todavía si Las Vegas querrá a los Atléticos

La inauguración formal del nuevo estadio ocurrió el 23 de junio, con Fisher, Manfred y el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, entre los que hablaron en el acto. La esperanza es que el recinto esté listo para el día de apertura en 2028.

Los A's esperan completar el proyecto en 2027. Instalaron una cámara para que los fanáticos puedan seguir el progreso, y sin duda, el equipo estará bajo el microscopio tratando de cumplir con su ambicioso plazo.

El fuerte apoyo de Las Vegas a su primer equipo profesional importante, los Golden Knights de la NHL, ayudó a allanar el camino para lo que se ha convertido en una explosión de deportes en una ciudad una vez rechazada debido a las apuestas deportivas legalizadas. Los Raiders atraen grandes multitudes, pero muchos días de juego se sienten como sitios neutrales con fanáticos rivales apareciendo por miles. Las Aces se convirtieron en el primer equipo de la WNBA en agotar toda una temporada, y lo hicieron dos veces.

El veterano locutor de radio de los A's, Ken Korach, tiene una perspectiva única al respecto. En su trigésima temporada narrando juegos de los A's, Korach se mudó al suburbio de Henderson, Nevada, en 1992 y se ha quedado allí. Pensó que MLB podría explorar el mercado, ya sea a través de la reubicación o la expansión.

"Hay muchas emociones encontradas allí", dijo Korach. “Siempre he sentido que la zona de la Bahía es un mercado de dos equipos, y siempre he sentido que Las Vegas podría apoyar a un equipo de Grandes Ligas.

El infielder novato Max Muncy también puede opinar sobre el hogar actual de los A's y su futuro. Lleva 81 juegos en Las Vegas en las últimas dos temporadas, pero comenzó esta temporada en Sacramento y regresó al equipo grande antes de ingresar a la lista de lesionados de diez días el martes después de sufrir el impacto lanzamiento en su mano derecha.

"La pasé muy bien en Las Vegas", dijo Muncy. “Esos fanáticos son geniales. La atmósfera es genial. Es una gran ciudad. Disfruté vivir allí. Creo que va a ser un lugar especial para jugar, como lo es aquí. Realmente disfruté mi tiempo allí, y creo que muchos de los muchachos que jugaron allí dirán lo mismo".

Estar en el Strip permitiría a los A's atraer turistas dado que el estadio está a poca distancia para muchos visitantes. Eso podría ser especialmente importante para enfrentamientos no destacados entre semana en contraste con las series de fin de semana de alta demanda contra equipos de grandes mercados como los Yankees o los Dodgers.

El club ha comenzado a tratar de establecer una base en la comunidad. Los A's dijeron que han contribuido con 1,5 millones de dólares desde 2023, incluyendo más de 400.000 dólares este año, a organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones similares que incluyen a todos los equipos de béisbol y sóftbol juvenil.

Los A's... De Sacramento

Robert Greenberg, un fanático de los A's que vive en Fresno, no está seguro de si seguirá apoyando al equipo de verde y dorado cuando se muden definitivamente, incluso si es un viaje más fácil a Sacramento que a Oakland. Cree que Fisher redujo la nómina y socavó al equipo para suprimir la asistencia y facilitar su mudanza.

"Supongo que consiguió lo que quería", dijo Greenberg.

Ayad Bunni de San Mateo dijo que era fanático antes de presentar el podcast "Locked on A’s". Consideró no seguir a los A's y entiende por qué muchos otros ya no los apoyan, pero dijo que no culpa al club por tomar estos pasos.

"Como fanático de los A's y siendo de aquí, ¿me encantaría que estuvieran en Oakland?" dijo. "Absolutamente, 100 por ciento ".

Los A's promedian 9.782 fanáticos, y ellos y Tampa Bay, que también juegan en un estadio de Triple A esta temporada después de que el Tropicana Field fuera dañado por un huracán, son los únicos equipos con menos de 10.000 por juego. Los Atléticos promediaron 11.386 fanáticos la temporada pasada en el Coliseo, la cantidad más bajo en MLB.

Mientras tanto, los jugadores siguen en lo suyo mientras la franquicia busca entrar en una trayectoria que lleve al éxito futuro en la taquilla y en el terreno.

Pero el presente de los A's da para mucho en qué pensar. El bateador designado Brent Rooker reconoce que él y sus compañeros de equipo han enfrentado adversidades que la mayoría de los otros equipo no han encontrado.

"Cada desafío que enfrentas en este juego o fuera de este juego te va a moldear y construir en la persona que finalmente te convertirás", dijo Rooker. “Así que cualquier cosa que puedas usar a tu favor, ya sea adversidad, un desafío, un éxito, un fracaso, todas esas cosas pueden convertirse en positivas”.